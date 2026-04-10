Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Madrid: Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz, siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz
İsrail'in İspanya'yı askeri koordinasyon yapısından çıkarması ve Benyamin Netanyahu'nun tehditleri, İspanyol hükümetinden sert ve doğrudan tepkilerle... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T22:35+0300
2026-04-10T22:43+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/israil-lubnanin-guneyinde-5-tumeninin-eszamanli-saldirilarini-surdurdugunu-acikladi-1104928996.html
22:35 10.04.2026 (güncellendi: 22:43 10.04.2026)
İsrail’in İspanya’yı Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden çıkarma kararı ve Netanyahu’nun tehditkar açıklamaları, Madrid yönetiminde güçlü bir karşılık buldu.
Hükümetin İsrail’e yönelik tavrını 'düşmanlık' olarak tanımlayan ve İspanya’yı 'diplomatik savaş yürütmekle' itham eden söylemlere, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz sert ifadelerle yanıt verdi. Diaz, sosyal medya paylaşımında, “Evet, savaş suçlularına ve soykırım faillerine karşı açıkça düşmanız.” dedi.
Benzer şekilde Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da suçlamalara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız."

Rego ayrıca, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını vurguladı.
Öte yandan Netanyahu, İspanya’nın uzun süredir İsrail karşıtı bir çizgide olduğunu savunarak, ABD’nin Gazze’deki anlaşmayı izlemek için Kiryat Gat’ta kurduğu askeri tesiste yer alan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden İspanyol yetkililerin çıkarıldığını açıkladı.
İsrail Başbakanı, Madrid yönetimini İsrail’e karşı diplomatik mücadele yürütmekle suçlamayı sürdürürken, bu yaklaşımın 'sonuçlarına katlanacaklarını' söyleyerek açık bir uyarıda bulundu.
