https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/madrid-sizi-karalamiyoruz-sizi-tanimliyoruz-siz-soykirimci-ve-suclu-bir-rejimsiniz-1104934644.html

Madrid: Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz, siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz

Madrid: Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz, siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz

Sputnik Türkiye

İsrail'in İspanya'yı askeri koordinasyon yapısından çıkarması ve Benyamin Netanyahu'nun tehditleri, İspanyol hükümetinden sert ve doğrudan tepkilerle... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T22:35+0300

2026-04-10T22:35+0300

2026-04-10T22:43+0300

dünya

ortadoğu

yolanda diaz

madrid

i̇srail

gazze

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104902881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_307d3e1d91cba6d5f6c0176efd8f0ef7.jpg

İsrail’in İspanya’yı Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden çıkarma kararı ve Netanyahu’nun tehditkar açıklamaları, Madrid yönetiminde güçlü bir karşılık buldu.Hükümetin İsrail’e yönelik tavrını 'düşmanlık' olarak tanımlayan ve İspanya’yı 'diplomatik savaş yürütmekle' itham eden söylemlere, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz sert ifadelerle yanıt verdi. Diaz, sosyal medya paylaşımında, “Evet, savaş suçlularına ve soykırım faillerine karşı açıkça düşmanız.” dedi.Benzer şekilde Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da suçlamalara tepki göstererek, şöyle konuştu:Rego ayrıca, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını vurguladı.Öte yandan Netanyahu, İspanya’nın uzun süredir İsrail karşıtı bir çizgide olduğunu savunarak, ABD’nin Gazze’deki anlaşmayı izlemek için Kiryat Gat’ta kurduğu askeri tesiste yer alan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden İspanyol yetkililerin çıkarıldığını açıkladı.İsrail Başbakanı, Madrid yönetimini İsrail’e karşı diplomatik mücadele yürütmekle suçlamayı sürdürürken, bu yaklaşımın 'sonuçlarına katlanacaklarını' söyleyerek açık bir uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/israil-lubnanin-guneyinde-5-tumeninin-eszamanli-saldirilarini-surdurdugunu-acikladi-1104928996.html

madrid

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, yolanda diaz, madrid, i̇srail, gazze, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)