İsrail, Lübnan’ın güneyinde 5 tümeninin eşzamanlı saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 5 tümeninin eşzamanlı saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese dahil olmadığını ileri sürerek, hedef almayı sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde beş tümeninin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T17:49+0300
2026-04-10T17:49+0300
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik kara ve başkent Beyrut dahil ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.İsrail ordusunun 162, 146, 98, 91 ve 36'ıncı tümenlerinin, Lübnan'ın güneyinde eşzamanlı kara saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının ise son 24 saatte bölgede 120 Hizbullah mevzisini hava saldırılarıyla hedef aldığı öne sürüldü.2 Mart’tan bu yana en az 1888 ölüABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştuİran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.
lübnan, i̇srail, i̇ran
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 5 tümeninin eşzamanlı saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese dahil olmadığını ileri sürerek, hedef almayı sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde beş tümeninin eşzamanlı saldırılarına devam ettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik kara ve başkent Beyrut dahil ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail ordusunun 162, 146, 98, 91 ve 36'ıncı tümenlerinin, Lübnan'ın güneyinde eşzamanlı kara saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının ise son 24 saatte bölgede 120 Hizbullah mevzisini hava saldırılarıyla hedef aldığı öne sürüldü.
2 Mart’tan bu yana en az 1888 ölü
ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.
ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.
İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.
İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.