Leyla Aydemir davasında yeni gelişme: Annesi duruşmaya zorla getirilecek
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Son duruşmada tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T14:00+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-donmez-unluler-ve-is-adamlari-yeni-veriler-elde-edildikce-adliyeye-1104920354.html
Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Son duruşmada tutuklu sanık Yusuf Aydemir’in tutukluluğunun devamına karar verilirken, diğer sanıklar için adli kontrol tedbirleri sürdürüldü. Mahkeme, anne Şükran Aydemir’in bir sonraki celsede dinlenmesine hükmetti.
Leyla Aydemir davasında yargılama süreci sürüyor. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Tanık i̇fadeleri mahkemede dinlendi
Duruşmada tanık olarak dinlenen AFAD çalışanı A.E, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, ses kaydı almasının nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Sohbet ederken gerçekler ortaya çıkar diye ses kaydı aldım, bildiğim bir şey yok, aileyi tanımıyorum. Böyle bir çocuğun aniden ortadan kaybolması üzerine vicdanen ses kaydı aldım."
10 yaşındaki tanık Ü.A ise olay dönemine ilişkin bir şey hatırlamadığını ifade etti.
Sanık Yusuf Aydemir: Suçsuzum
Tutuklu sanık Yusuf Aydemir, savunmasında olay günü bölgeye traktörle gittiğini belirterek suçlamaları reddetti.
Aydemir, "Jandarmaya 'Leyla sağ mı?' diye sordum. Bana 'Öldü.' dediler. Ben ise o sırada sağ olduğunu sanıyordum. Telefon meselesine gelince o dönem Ağrı’ya gelmiştim, telefonum bozulmuştu ve tamire vermiştim. Bu süreçte tuşlu telefon kullandım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.
Tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D. ve M.A.A, kendilerinin mağdur olduğunu öne sürerek beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Yusuf Aydemir’in tutukluluğunun devamını ve anne Şükran Aydemir’in dinlenmesini istedi.
Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ile delilleri karartma ve kaçma ihtimali gerekçesiyle Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmeden mahkeme, anne Şükran Aydemir’in bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.