İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: Ünlüler ve iş adamları yeni veriler elde edildikçe adliyeye davet edilecekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: Ünlüler ve iş adamları yeni veriler elde edildikçe adliyeye davet edilecekler

2026-04-10, Sputnik Türkiye

2026-04-10T13:12+0300

2026-04-10T13:12+0300

2026-04-10T14:46+0300

İstanbul'da adliye muhabirleriyle bir araya gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kamuoyunda dikkat çeken soruşturmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında 255 kişiye işlem yapıldığını söyleyen Başsavcı Dönmez, yeni operasyonların olacağını da belirterek, "İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının da olduğu yeni veriler elde edildikçe adliyemize davet edilecekler. Uyuşturucu operasyonunda bir havuz sistemi oluşturuldu" dedi.Ünlü isimlere yönelik operasyonlar devam edecekHabertürk'ün haberine göre, ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, "Bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 169’unda uyuşturucu madde çıktı. Torbacılara yönelik yapılan operasyonlarda son 2 ayda 400 şüpheli tutuklandı. Ünlüler dosyasından 32 tutuklu kaldı" ifadelerini kullandı. Yeni operasyonların olacağını da söyleyen Dönmez, “İşin içinde ünlülerin ve iş adamlarının da olduğu yeni veriler elde edildikçe adliyemize davet edilecekler. Uyuşturucu operasyonunda bir havuz sistemi oluşturuldu” dedi.Birden fazla ülkede operasyon yürütüyoruzAmacın daha üstlere ulaşmak olduğunu söyleyen Fatih Dönmez, “Uyuşturucuyu ülkeye getiren, organize edenlere gitmek. Sadece kullananlara, ünlülere yönelik operasyonlar yapmıyoruz. Uluslararası konularda operasyon aşamasında olan birçok dosyamız var. İnterpol aracılığıyla birçok ülkeyle bağlantı kurduk. Fransa, Belçika gibi ülkelerde uyuşturucu imalatı ticareti yapmak üzereyken anlık yakalanmalarını sağlattığımız dosyalar oldu. Ülkemiz adına çok büyük bir artı. 25’ten fazla kırmızı bülten kararımız var. Bir değil birden fazla ülkede operasyon yürütüyoruz Fransa, Hollanda, Belçika grubuna narkotik operasyonlarına harici bir ülke olarak biz dahil olduk” dedi.Soruşturmalar genişliyorDönmez açıklamasının devamında, “Bu uyuşturucunun kullanıcılar yüzünden var olduğunu biliyoruz. Kullanma suçunun da artması görüşündeyiz. Bütün bu ticaret ağı o kullanıcılara o uyuşturucuyu sağlamak için var. Ünlüler gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından özenilen insanlar. Bunların görülmesi toplumda çocuklarımızda farkındalığı oluştu” dedi.Soru üzerine Bebek Otel ve Kasım Garipoğlu soruşturmaları için, “Malvarlıkları inceleniyor, başka suçtan elde edilen gelirler de varsa inceleniyor. Soruşturma genişliyor” dedi.Dönmez, medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasının sorulmasının ardından, iddianamenin yazılmaya başlandığı bilgisini paylaştı.Barış Boyun'u iadesiyle ilgili konuştuSuç örgütleri ve sokak çeteleri ile ilgili çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyen Başsavcı Dönmez, "Sayın bakanımız Akın Gürlek de Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) ile yapılan düzenlemelerden bahsetmişti. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Çocukları korumak anlamında basının da dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu. İtalya'da tutuklu tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un iadesi hakkında da konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, “Bu suç örgütü ile ilgili 305 kişi hakkında dava açılmıştı. Ekstra 87 kişi hakkında da dava açıldı. Çatı dava haline geldi. Toplam sanık sayısı 392 oldu. Barış Boyun’un İtalya’dan iade edilme süreci devam ediyor. İade kararı alınmıştı. Geçen seferki iade toplantısına biz de katıldık. İadesi kabul edildi ancak henüz olmadı. Ayrıca oradaki irtibatları da yeni eylemlerle bağlantıları da tespit ediliyor. Oradaki bilgiler de gelince açılan davalarla toplam sayı 763 oldu" ifadelerini kullandı. Şike ve bahis soruşturmaları sürecekFutbolda bahis ve şike soruşturmaları hakkında da açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, “Bugüne kadar 129 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyaların tamamında tutuklu kalmadı. Futbolda bahis algısını değiştirelim, sadece futbolda değil tüm spor dallarına bakıyoruz basket de var voleybol da var” dedi.Yasa dışı bahis ile ilgili de soruşturmaların devam ettiğini belirten Dönmez, “Yasa dışı bahsin uluslararası boyutta çalışmalarını sürdürüyoruz. Yakın zamanda çalışmalarımız meyvesini verecek. Bu zamana kadar yapılanların daha büyük çapta olacağı yeni soruşturmalarımız olacak. Çok geniş ve kapsamlı olacak. Tamamen bitirmeye yönelik olacak” vurgusu yaptı. Merak edilen soruları da yanıtladıBaşsavcı Dönmez İstanbul dışındaki belediyelere yönelik operasyonların neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: “Savcılar tarafından soruşturmanın başında yetkisizlik verir belki sonunda verir bu savcıya bağlıdır. Soruşturmaya başlamakta hiçbir engel yok. Ortada bir suç varsa kimin soruşturma yürüttüğünün ne önemi var? Diye bakıyorum. Adliyemizi ilgilendiren durumlar var demek ki. Uluslararası ve yurt içindeki dosyalara bakıyoruz mesela Daha öncesince Mavi Marmara soruşturması da bu adliyede yapılmıştı."Uşak ve Kuşadası belediyelerine 2. dalga operasyonu olabilirBelediyelerdeki iştiraklere yönelik soruşturmaların sürdüğünü kaydeden Dönmez, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa Belediyeleri dosyalarında sona gelindiğini, davalarının 2 hafta içerisinde açılmasını beklediklerini söyledi.Dönmez, Uşak ve Kuşadası belediyelerine yönelik soruşturmaların da sürdüğünü, bunlarda yeni şüphelilerin tespit edildiğini ve 2. dalga operasyon olabileceğini kaydetti.Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?Eyüpsultan'da Murat Aci'nin öldüğü kaza sonrasında yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur'un iadesiyle ilgili soruyu da Başsavcı Dönmez, "Biz onlar için talebimizi yaptık. 1,5 yıldır orada tutuklular, neredeyse infaz süresini orada cezaevinde geçirdiler. Geldiğinde de adli makamlarımız değerlendirir ama geldiğinde de ne olur bilmiyorum. Ceza sistemimizde taksir suçunun cezası belli" diyerek yanıtladı.

Sputnik Türkiye

