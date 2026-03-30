Küba’da kriz derinleşiyor: 1 koli yumurta yarım maaş, milyonlarca hayat risk altında
Küba’da elektrik kesintileri sürekli hale gelmiş durumda, araba kullanmak artık çok az kişinin karşılayabildiği bir lüks ve bir koli yumurta yarım aylık maaşa denk geliyor. Detaylar haberde...
2026-03-30T12:20+0300
ABD Başkanı Donald Trump, enerji ithalatının büyük bölümünü engelleyerek yakıt kıtlığına yol açtı ve böylece sıradan Kübalıları günlük temel ihtiyaçlar için mücadele etmek zorunda bıraktı. Bu adım, 'komünist yönetimi sona erdirmeyi hızlandırma çabası' olarak görülüyor.
Bu ay içinde elektrik şebekesi bir hafta arayla iki kez tamamen çöktü ve 11 milyon insan karanlığa gömüldü.
30 yumurtalık bir koli yaklaşık 3 bin peso. Bu da 6 bin 649 peso olan ortalama devlet maaşının yarısı. Bu maaş, Küba içindeki serbest piyasa kuruna göre yaklaşık 13 dolara
denk geliyor. Bu kur, turistlere uygulanan kurlardan oldukça farklı.
Hayat kurtaran cihazlar duruyor
Yakıt sıkıntısı, adanın sokaklarını klasik Amerikan arabaları ve eski Lada’lardan arındırdı. Devlete ait eczanelerin rafları boş. Turizm ise çöktü ve ülkenin önemli döviz kaynaklarından biri kesildi.
Ülkede ameliyatlar iptal edilirken, hastalar taburcu edilmek zorunda kalıyor. Ambulanslar yakıt olmadığı için bekliyor. Eczaneler boş ve kemoterapi, diyaliz ve aşılar gibi tedaviler erteleniyor ya da tamamen durduruluyor.
Doktorlar, kimin tedavi alacağına ve kimin alamayacağına dair imkansız kararlar vermek zorunda kalıyor.
En temel tıbbi ekipman bile artık güvenilir değil. Elektrik kesintileri sırasında hayat kurtaran cihazlar aniden duruyor. Solunum cihazına bağlı yenidoğanlar savunmasız kalıyor. Hamileler riskli koşullarda doğum yapıyor.
Sağlık çalışanları en kötü senaryoya hazırlanıyor: Hastaları elektriksiz hayatta tutmaya çalışmak.
Hükümet yakın zamanda insani yardım taşıyan uluslararası bir filoyu karşılamak için bir fuar düzenledi. Yabancılar ücretsiz katılabilirken, yerel halktan 150 peso ücret alındı. Ayrıca İrlandalı rap grubu Kneecap’in konseri için değerli elektrik kullanıldı. Konser biter bitmez elektrikler kesildi.
Küba, 9 Ocak’tan bu yana petrol veya gaz almadı. Rusya’dan 700 bin varilden fazla ham petrol taşıyan bir tanker bu hafta başında ulaşmak üzere yolda.
Ancak bu tanker de Küba’nın günlük yaklaşık 100 bin varillik ihtiyacı düşünüldüğünde yalnızca kısa vadeli bir çözüm olabilir.