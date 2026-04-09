'Ukrayna, Norveç'in yardımıyla Rus gemilerine saldırı hazırlığı yapıyor'

Muharebe sahasında Rus ordusuna diş geçiremeyen Ukraynalı güçler, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne sabotaj ve terör eylemleriyle darbe vurabilmek için girişimlerine...

Rus askeri kaynakları, Kiev yönetiminin Norveç Donanması'ndan uzmanların desteğiyle Barents ve Norveç denizlerinde seyreden Rus gemilerine yönelik terör eylemleri planladığını söyledi.Rus basınında askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırılan habere göre, Murmansk Limanı güzergahında faaliyet yürüten sivil ve askeri gemiler hedef listesinde yer alıyor.Söz konusu kaynak, Kiev rejiminin eylemlerini Norveç Kraliyet Donanması'ndan gelen teknik ve stratejik destekle yürüttüğünü belirtti.Rus kaynak, özellikle Barents Denizi ve Norveç Denizi arasındaki kritik geçiş yollarında Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek saldırılar için hazırlık yapıldığını vurguladı.Operasyonun detaylarına ilişkin konuşan kaynak, "Kiev suç rejimi, Norveç Donanması uzmanlarının yardımıyla Murmansk Limanı'ndan gidiş ve geliş rotasında bulunan Rus gemilerine karşı terör eylemleri düzenlemeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

