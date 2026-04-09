Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/ukrayna-norvecin-yardimiyla-rus-gemilerine-saldiri-hazirligi-yapiyor-1104898033.html
'Ukrayna, Norveç'in yardımıyla Rus gemilerine saldırı hazırlığı yapıyor'
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında Rus ordusuna diş geçiremeyen Ukraynalı güçler, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne sabotaj ve terör eylemleriyle darbe vurabilmek için girişimlerine... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:39+0300
kiev
ukrayna
norveç
rusya silahlı kuvvetleri
barents denizi
norveç denizi
terör eylemi
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104896411_388:373:3010:1848_1920x0_80_0_0_7cea5a29d32a7cb3a707052d8ebc6ad2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104896411_401:0:3010:1957_1920x0_80_0_0_4d5673ed6be58a162eed7704dd256da8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:39 09.04.2026
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinCrucero portamisiles nuclear Piotr Veliki
Crucero portamisiles nuclear Piotr Veliki - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Sputnik / Pavel Lvov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Muharebe sahasında Rus ordusuna diş geçiremeyen Ukraynalı güçler, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne sabotaj ve terör eylemleriyle darbe vurabilmek için girişimlerine devam ediyor.
Rus askeri kaynakları, Kiev yönetiminin Norveç Donanması'ndan uzmanların desteğiyle Barents ve Norveç denizlerinde seyreden Rus gemilerine yönelik terör eylemleri planladığını söyledi.

Rus basınında askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırılan habere göre, Murmansk Limanı güzergahında faaliyet yürüten sivil ve askeri gemiler hedef listesinde yer alıyor.

Söz konusu kaynak, Kiev rejiminin eylemlerini Norveç Kraliyet Donanması'ndan gelen teknik ve stratejik destekle yürüttüğünü belirtti.

Rus kaynak, özellikle Barents Denizi ve Norveç Denizi arasındaki kritik geçiş yollarında Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek saldırılar için hazırlık yapıldığını vurguladı.

Operasyonun detaylarına ilişkin konuşan kaynak, "Kiev suç rejimi, Norveç Donanması uzmanlarının yardımıyla Murmansk Limanı'ndan gidiş ve geliş rotasında bulunan Rus gemilerine karşı terör eylemleri düzenlemeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
DÜNYA
Kremlin'den Fransa halkına mesaj: Hiçbir ülke için tehdit değiliz
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала