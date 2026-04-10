'İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle müzakere heyetinin İslamabad’a gidişini erteledi'

Tahran’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi halinde ABD ile Pakistan’da yürütülen müzakereleri durduracağı uyarısını Washington’a ilettiği... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T17:17+0300

İran devlet televizyonu Press TV’nin ismi açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İran, ABD ile yapılacak görüşmeler için İslamabad’a gitmesi planlanan heyetinin gidişini, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle birkaç kez erteledi.Kaynağın aktardığına göre, İranlı heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a yapacağı ziyaret, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının sürmesi yüzünden defalarca ertelendi. Tahran, Washington’a, İsrail’in saldırılarını sürdürmesinin müzakereleri baltalayabileceği yönünde açık bir uyarıda bulundu. Bunun üzerine ABD yönetiminin, İsrail’e Beyrut’a yönelik saldırıları durdurması için baskı yapmaya zorlandığı öne sürüldü.Press TV'ye göre İran'ın tutumu net: İsrail'in Lübnan'ı bombalaması, ABD ile yürütülen müzakerelerin de sonu olur. Tahran, saldırıların yeniden başlaması halinde Pakistan'daki görüşmeleri tamamen durduracağını açıkladı.

