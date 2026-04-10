Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/iran-israilin-lubnana-saldirilari-nedeniyle-muzakere-heyetinin-islamabada-gidisini-erteledi-1104928270.html
'İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle müzakere heyetinin İslamabad’a gidişini erteledi'
Sputnik Türkiye
Tahran’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi halinde ABD ile Pakistan’da yürütülen müzakereleri durduracağı uyarısını Washington’a ilettiği... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇ran
tahran
abd
pakistan
müzakere
lübnan
i̇slamabad
ortadoğu
press tv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/tahrandan-ateskes-uyarisi-abd-bunu-yeniden-silahlanmak-icin-kullanabilir-1104926319.html
i̇ran
tahran
pakistan
lübnan
i̇slamabad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, tahran, abd, pakistan, müzakere, lübnan, i̇slamabad, ortadoğu, press tv
17:17 10.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Tahran’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi halinde ABD ile Pakistan’da yürütülen müzakereleri durduracağı uyarısını Washington’a ilettiği, Beyrut’a yönelik bombardımanın yeniden başlaması durumunda görüşmelerin tamamen kesileceği bildirildi.
İran devlet televizyonu Press TV’nin ismi açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İran, ABD ile yapılacak görüşmeler için İslamabad’a gitmesi planlanan heyetinin gidişini, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle birkaç kez erteledi.
Kaynağın aktardığına göre, İranlı heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a yapacağı ziyaret, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının sürmesi yüzünden defalarca ertelendi. Tahran, Washington’a, İsrail’in saldırılarını sürdürmesinin müzakereleri baltalayabileceği yönünde açık bir uyarıda bulundu. Bunun üzerine ABD yönetiminin, İsrail’e Beyrut’a yönelik saldırıları durdurması için baskı yapmaya zorlandığı öne sürüldü.
Press TV'ye göre İran'ın tutumu net: İsrail'in Lübnan'ı bombalaması, ABD ile yürütülen müzakerelerin de sonu olur. Tahran, saldırıların yeniden başlaması halinde Pakistan'daki görüşmeleri tamamen durduracağını açıkladı.
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
DÜNYA
15:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала