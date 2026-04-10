İsrail-İspanya gerilimi: Madrid, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'yı Gazze ateşkes koordinasyon merkezinden çıkardıktan sonra, İsrail'e karşı çıkan ülkelerin anında bedel... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T17:50+0300
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya’yı Gazze ateşkes koordinasyon merkezinden çıkardıktan sonra, İsrail’e karşı çıkan ülkelerin anında bedel ödeyeceğini söyledi.
İspanya, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi denetleyen Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden (CMCC) çıkarıldı.
Başbakan Netanyahu, İspanya’nın çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı diplomatik savaş yürüten ülkelerin derhal karşılık göreceğini belirtti. Netanyahu, ''Bize saldıranlar karşısında İsrail sessiz kalmayacak” dedi.
Netanyahu, “İspanya, kahramanlarımızı dünyanın en ahlaklı ordusunun askerleri olan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerini karaladı. Terör rejimleri yerine İsrail’e saldıranlar kim olursa olsun bölgenin geleceğinde bizim ortağımız olmayacaktır. Bu ikiyüzlülüğe ve düşmanlığa tahammül etmeyeceğim. Hiçbir ülkenin bize karşı diplomatik savaş yürütüp bunun bedelini ödememesine izin vermeyeceğim'' şeklinde konuştu.