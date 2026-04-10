İslamabad’da kritik zirve: ABD ve İran barış görüşmeleri için masaya oturuyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad, ABD ile İran arasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik görüşmelere hazırlanıyor. İki ülke arasında yapılan 2 haftalık... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T09:42+0300

ABD ile İran arasında haftalarca süren çatışmaların ardından, ABD basınına yansıyan bilgilere göre tarafların kalıcı ateşkes görüşmeleri için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Pakistanlı yetkililerin açıklamasına göre hafta sonu yapılması planlanan görüşmeler öncesinde şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ordu ve paramiliter birlikler konuşlandırılırken, iki gün süreyle resmi tatil ilan edildi ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı.İki haftalık ateşkes ilan edildiTaraflar arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkese rağmen, sürecin geleceği belirsizliğini koruyor. İran ve Pakistan, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını savunurken; ABD ve İsrail bu cephedeki saldırıların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dünkü açıklamasından Lübnan’a yönelik saldırılar sürerken yapılacak görüşmelerin “anlamsız” olacağını ifade etti. Görüşmelere kimler katılacak?Görüşmelere ABD adına ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık etmesi beklenirken, özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de heyette yer alacağı açıklandı.İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın yanı sıra Devrim Muhafızları’ndan üst düzey isimlerin katılması öngörülüyor.Yüksek güvenlik riski nedeniyle görüşmelerin yapılacağı yer kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililer, müzakerelerin ne kadar süreceğine dair kesin bir takvim olmadığını belirtirken, tarafların gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirip bilgilendirmeyeceğinin de belirsiz olduğu ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

