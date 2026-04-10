https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/iran-kizilayidan-40-gunluk-bilanco-900den-fazla-kisi-enkazdan-sag-cikartildi-1104911008.html
İran Kızılayı'dan 40 günlük bilanço: 900'den fazla kişi enkazdan sağ çıkartıldı
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in nükleer görüşmeler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran Kızılayı, gece gündüz arama kurtarma faaliyetleri... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T07:36+0300
dünya
i̇ran kızılayı
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104643219_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_8c4cac9a0dcff224c84bd337b7b5ed80.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104643219_0:0:640:481_1920x0_80_0_0_f06c78fd3658778d503f11fadc6a15c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran Kızılayı (IRCS), 40 günlük savaşa dair yaptıkları açıklamada, 28 Şubat’tan 9 Nisan sabahına kadar arama-kurtarma ekiplerinin 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirdiğini ve enkaz altından 944 kişiyi kurtardığını duyurdu.
Bu süre zarfında, ülke genelinde yürütülen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına 28 binden fazla yardım görevlisi katıldı.
Yardım operasyonlarının büyük bölümü başkent Tahran’da gerçekleştirildi.
150 binden fazla yardım çağrısı aldılar
Ayrıca, 2 bin gönüllü, 4030 yardım hattı üzerinden psikososyal destek talep eden kişilerin yaptığı 152 bin 427 çağrıya yanıt verdi.
Toplamda, etkilenen kişilere 4030 hattı aracılığıyla şimdiye kadar 763 bin 709 dakika, psikososyal danışmanlık hizmeti sunuldu.
Bunun yanı sıra düzenlenen hava saldırılarında 257 kadın hayatını kaybetti, bunlardan üçü hamileydi. Hayatını kaybedenler arasında 220 çocuk bulunuyor.