İran Kızılayı'dan 40 günlük bilanço: 900'den fazla kişi enkazdan sağ çıkartıldı

ABD ve İsrail'in nükleer görüşmeler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran Kızılayı, gece gündüz arama kurtarma faaliyetleri... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T07:36+0300

İran Kızılayı (IRCS), 40 günlük savaşa dair yaptıkları açıklamada, 28 Şubat’tan 9 Nisan sabahına kadar arama-kurtarma ekiplerinin 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirdiğini ve enkaz altından 944 kişiyi kurtardığını duyurdu.Bu süre zarfında, ülke genelinde yürütülen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına 28 binden fazla yardım görevlisi katıldı.Yardım operasyonlarının büyük bölümü başkent Tahran’da gerçekleştirildi.150 binden fazla yardım çağrısı aldılarAyrıca, 2 bin gönüllü, 4030 yardım hattı üzerinden psikososyal destek talep eden kişilerin yaptığı 152 bin 427 çağrıya yanıt verdi.Toplamda, etkilenen kişilere 4030 hattı aracılığıyla şimdiye kadar 763 bin 709 dakika, psikososyal danışmanlık hizmeti sunuldu.Bunun yanı sıra düzenlenen hava saldırılarında 257 kadın hayatını kaybetti, bunlardan üçü hamileydi. Hayatını kaybedenler arasında 220 çocuk bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/iran-ateskesin-ardindan-su-ana-kadar-hicbir-ulkeye-herhangi-bir-atis-yapmadik-1104909579.html

