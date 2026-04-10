İran Devrim Muhafızları: Silahlı kuvvetler teyakkuzda

'Trump ve Netanyahu, 40 gün süren dayatılmış savaşta, Cenab el-İslam savaşçılarının ezici ve şaşırtıcı gücüne karşı kendilerinin ve ordularının yaşadığı utanç verici yenilgiyi bir kez daha gözden geçirmeli ve İran mücahitlerini ve silahlı kuvvetlerdeki ve direniş cephesindeki kararlı savaşçıları tehdit etmemelidirler.'

'Amerikan ve Siyonist düşmanlar, 40 günlük savaş sırasında savaş alanında gördüklerini hatırlamalıdırlar: Gururlu ve şerefli silahlı kuvvetler, mücahit halkının desteği ve himayesiyle, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın bilge liderliğinde ve tamamen yerli olan ve hala bu ülkenin gençleri ve bilim insanları tarafından üretilen gelişmiş ve şaşırtıcı silahlar, teçhizat ve teknolojileri kullanarak, Amerika'nın ve Siyonist rejimin sözde dünyanın en iyi ordularına meydan okumuş, onları yenmiş ve Yüce Allah'a güvenerek ilahi iradelerine boyun eğmeye zorlamıştır.'