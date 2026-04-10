Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran Devrim Muhafızları: Silahlı kuvvetler teyakkuzda
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yayınlanan yazılı açıklamada “Geçmişte Amerikan ve Siyonist düşmanların tekrarlanan... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
17:09 10.04.2026
İbrahim Zülfikari
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yayınlanan yazılı açıklamada “Geçmişte Amerikan ve Siyonist düşmanların tekrarlanan ihanetleri nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin hala tam teyakkuzda olduğunu ve gibi tetiğe hakim olduğunu ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Tasnim Haber Ajansı'nın savunma departmanına göre, açıklamada “Suçlu Amerika'nın ve çocuk katili Siyonist rejimin liderlerinin, yenilmiş komutanlarının ve askerlerinin, muzaffer, güçlü ve kahraman İran ulusunu ve yenilmez İslami direniş cephesini tehdit etmeye hakları yoktur” denilirken şunlar eklendi:
‘Trump ve Netanyahu, 40 gün süren dayatılmış savaşta, Cenab el-İslam savaşçılarının ezici ve şaşırtıcı gücüne karşı kendilerinin ve ordularının yaşadığı utanç verici yenilgiyi bir kez daha gözden geçirmeli ve İran mücahitlerini ve silahlı kuvvetlerdeki ve direniş cephesindeki kararlı savaşçıları tehdit etmemelidirler.’
‘Amerikan ve Siyonist düşmanlar, 40 günlük savaş sırasında savaş alanında gördüklerini hatırlamalıdırlar: Gururlu ve şerefli silahlı kuvvetler, mücahit halkının desteği ve himayesiyle, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın bilge liderliğinde ve tamamen yerli olan ve hala bu ülkenin gençleri ve bilim insanları tarafından üretilen gelişmiş ve şaşırtıcı silahlar, teçhizat ve teknolojileri kullanarak, Amerika'nın ve Siyonist rejimin sözde dünyanın en iyi ordularına meydan okumuş, onları yenmiş ve Yüce Allah'a güvenerek ilahi iradelerine boyun eğmeye zorlamıştır.’
‘Sevgili liderimizin dediği gibi, ülkemize saldıran suçlu saldırganları kesinlikle terk etmeyeceğimizi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağımızı, bu boğaza hakim olma girişimimizi sürdüreceğimizi ve meşru haklarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz.’
loader
Заголовок открываемого материала