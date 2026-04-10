İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde savaşın son verilmesine yönelik çözümler hakkında... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde savaşın son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Pezeşkiyan, 'Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ettiklerini' belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını kınayan tutumunu ve özellikle Türk milletinin İran'la dayanışmasını takdir ettiklerini belirtti.
İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında geçen görüşmede savaşa son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı dost ve komşu ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:
İsrail'in eylemleri bölgede bir yangın çıkarmayı amaçlamaktadır ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve barışını tehlikeye atmasına karşı dayanışma içinde olmalıdır.
Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, başta Lübnan olmak üzere bölgesel ülkelere yönelik saldırganlık ve suçların durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır.
Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasını önlemek için ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.