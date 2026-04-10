https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-turk-milletinin-iranla-etkileyici-dayanismasini-takdir-ediyoruz-1104913240.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde savaşın son verilmesine yönelik çözümler hakkında... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T10:30+0300

dünya

türkiye

mesud pezeşkiyan

i̇ran

i̇ran cumhurbaşkanlığı

lübnan

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102959832_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_eb7fe998c73b820e4834cbe9a4fe6b8e.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını kınayan tutumunu ve özellikle Türk milletinin İran'la dayanışmasını takdir ettiklerini belirtti.İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında geçen görüşmede savaşa son verilmesine yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.İran'a karşı askeri saldırganlığın durdurulması yönündeki çabalarından dolayı bazı dost ve komşu ülkelere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasını önlemek için ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/islamabadda-kritik-zirve-abd-ve-iran-baris-gorusmeleri-icin-masaya-oturuyor-1104912357.html

i̇ran

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

