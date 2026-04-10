İklim dalgalanması: Avrupa’da rekor sıcaklık
Avrupa’da şubat ayındaki yoğun yağış ve sel felaketlerinin ardından, mart ayı tarihin en sıcak ikinci martı olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu dalgalanmanın iklim... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
18:25 10.04.2026
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 10.04.2026
Avrupa’da şubat ayındaki yoğun yağış ve sel felaketlerinin ardından, mart ayı tarihin en sıcak ikinci martı olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu dalgalanmanın iklim sistemi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.
Avrupa’da şubat ayında yaşanan olağanüstü yağışların” ardından, mart ayında alışılmadık derecede sıcak hava koşullarının görüldüğü aktarıldı.
AB’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre, Mart 2026’nın küresel ölçekte en sıcak dördüncü mart ayı olduğu ve sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1.48 derece üzerine çıktığı belirtildi.
Ayrıca deniz yüzeyi sıcaklıklarının da rekor seviyelere yaklaştığı ve bunun El Nino sürecine geçiş işareti olabileceği ifade edildi.

Avrupa genelinde sıcaklıklar yükseldi

Verilere göre, Avrupa kara alanlarında ortalama sıcaklık 5.88 dereceye ulaşarak son yılların en yüksek seviyelerinden biri oldu.
Sıcaklık artışının özellikle kuzeydoğu Avrupa, Baltık ülkeleri ve kuzey bölgelerde daha belirgin olduğu aktarıldı.
Buna karşılık bazı bölgelerde, özellikle Türkiye ve Güney Avrupa’da ortalamanın altında sıcaklıklar görüldüğü belirtildi.

Yağış dengesizliği dikkat çekti

Kıtanın büyük bölümünde kurak koşulların hakim olduğu, ancak bazı bölgelerde yoğun yağışların devam ettiği ifade edildi.
Özellikle Akdeniz çevresi ve kuzey bölgelerde görülen şiddetli yağışların sel felaketlerine yol açtığı aktarıldı.
Bu durumun, hava koşullarında ani ve sert değişimlerin arttığını gösterdiği belirtildi.

İklim sistemi baskı altında

C3S Direktörü Carlo Buontempo’nun, "Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde iklim sisteminin giderek artan bir baskı altında olduğunu gösteriyor" dediği aktarıldı.
Uzmanların, yaşanan değişimlerin fosil yakıt kaynaklı emisyonlarla bağlantılı olduğuna dikkat çektiği ifade edildi.
Ayrıca, çözümün emisyonları azaltmak ve yenilenebilir enerjiye yönelmek olduğu vurgulandı.
