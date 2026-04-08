İbrahim Tatlıses yoğun bakımda: Küs olduğu çocuklarıyla barıştı

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda: Küs olduğu çocuklarıyla barıştı

Sputnik Türkiye

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, ünlü... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T10:58+0300

2026-04-08T10:58+0300

2026-04-08T10:58+0300

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le barıştı. Evinde fenalaşan 74 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ağır bir virüse yakalandığı öğrenilen Tatlıses’in, enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma alındığı açıklandı.Hastaneden yapılan bilgilendirmeye göre sanatçının bilinci açık, kalp ve genel sağlık durumu iyi. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavisine devam ediliyor.Sanatçının rahatsızlandığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi hastaneye geldi. Uzun süredir aralarında sorun olduğu bilinen kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.Elektronik kelepçeyle hastaneye gittiAhmet Tatlıses’in, babasıyla yaşadığı husumet nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve ayağında elektronik kelepçe olduğu belirtildi. Bu nedenle hastaneye yaklaşamayan Tatlıses’in, yakındaki bir cami avlusunda beklediği belirtildi.Daha sonra babasının isteği üzerine hastaneye geldiği, sınır ihlali nedeniyle polis ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği ifade edildi. İbrahim Tatlıses’in oğlunun kendi isteğiyle geldiğini belirtmesiyle süreçte sorun yaşanmadı.Yoğun bakımda duygusal buluşmaYoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses, küs olduğu çocuklarıyla tek tek görüştü. İlk olarak Dilan Çıtak ile bir araya gelen sanatçının, ardından oğlu Ahmet Tatlıses’i görmek istediği öğrenildi.Aylar sonra gerçekleşen bu görüşmede duygusal anlar yaşandı.Ahmet Tatlıses: Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallahHastane önünde açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallah"Kendi sağlık durumuna da değinen Tatlıses, yaşadığı duygusal yoğunluğu şu sözlerle anlattı:"Görünce herhalde bir şeyler oldu. Tansiyon fırladı, burnumuzdan falan kanlar geldi. Hemen müşaade altına aldılar beni. Birkaç saat bekledim. Demek ki böyle oluyormuş."Görüşme sırasında duygusal anlar yaşandığını belirten Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" dedi.Elektronik kelepçe detayına da değinen Tatlıses, "Kendisi gelsin demiş zaten, sonra bir şeyler falan da imzaladılar, sorun olmadı. Ama sorun olsa da babamız, atamızdır, bir şekilde gelecektim" ifadelerini kullandı.Ameliyat i̇htimali gündemdeÖte yandan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama da kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan geldi. Hastanede babasının yanında olduğunu belirten Akkaş, “Doktorlar safra kesesi problemi sebebiyle enfeksiyonun yükseldiğinden şüpheleniyor, bugün ameliyat olup olmayacağı belli olacak” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim tatlıses, ahmet tatlıses, dilan çıtak