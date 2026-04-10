Hizbullah: İsrail'deki askeri altyapı füzelerle vuruldu
Hizbullah: İsrail'deki askeri altyapı füzelerle vuruldu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Hayfa şehrindeki İsrail askeri altyapısına yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T00:56+0300
2026-04-10T00:56+0300
2026-04-10T00:56+0300
dünya
hizbullah
i̇srail
hayfa
füze saldırısı
lübnan
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090767944_0:6:770:439_1920x0_80_0_0_c199ce367869d4be26d6124363f425b2.png
Hizbullah'ın basın servisinden yapılan açıklamada, örgütün Hayfa şehrindeki İsrail askeri altyapısına yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, "İslami direniş savaşçıları perşembe günü saat 23.00'de işgal altındaki topraklarda yer alan Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait altyapıyı hedef aldı" denildi.Ayrıca, perşembe günü İsrail'e karşı toplam 41 askeri operasyon gerçekleçtirildiği belirtilerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona erinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Hizbullah: İsrail'deki askeri altyapı füzelerle vuruldu
Hizbullah, Hayfa şehrindeki İsrail askeri altyapısına yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'ın basın servisinden yapılan açıklamada, örgütün Hayfa şehrindeki İsrail askeri altyapısına yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "İslami direniş savaşçıları perşembe günü saat 23.00'de işgal altındaki topraklarda yer alan Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait altyapıyı hedef aldı" denildi.
Ayrıca, perşembe günü İsrail'e karşı toplam 41 askeri operasyon gerçekleçtirildiği belirtilerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona erinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.