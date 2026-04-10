ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da yapılacağını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da yapılacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail-Lübnan görüşmeleri gelecek hafta Washington'da olacağına dair haberlerin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince teyit edildiği bildirildi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T00:51+0300
2026-04-10T00:51+0300
2026-04-10T00:51+0300
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.Anadolu Ajansı'nın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmeler gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek.ABD medyasına yansıyan haberlere göre ise ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.
abd
i̇srail
washington
lübnan
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
abd, i̇srail, washington, dışişleri bakanlığı, lübnan
abd, i̇srail, washington, dışişleri bakanlığı, lübnan
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da yapılacağını açıkladı
İsrail-Lübnan görüşmeleri gelecek hafta Washington'da olacağına dair haberlerin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince teyit edildiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.
Anadolu Ajansı'nın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmeler gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre ise ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.