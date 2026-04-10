https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/gidada-yeni-donem-etiket-aldatmacasina-siki-duzenleme-1104914451.html
Gıdada yeni dönem: Etiket aldatmacasına sıkı düzenleme
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketleme yönetmeliğinde yaptığı kapsamlı revizyonla "doğal", "taze" gibi ifadelerin kullanımı standartlara bağlandı. Yeni... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
gıda
etiket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084462129_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b573048fd822b7849b36265f7a2d82e0.jpg
Yeni düzenleme gıdada ayrımcılığı ve etiket aldatmacasını açığa çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda kapsamlı bir değişikliğe gitti.Yapılan düzenleme ile gıda ambalajlarında yer alan ifadeler ve görseller için daha net kurallar getirildi.Doğal ve taze i̇fadelerine standart geldiYeni düzenleme kapsamında, ambalajlarda sıkça kullanılan “doğal”, “taze”, “günlük” gibi ifadelerin kullanımına standartlar getirildi.Bu adımla birlikte tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi ve ürün içerikleri ile ambalaj arasındaki uyumun sağlanması amaçlanıyor.Yanıltıcı görseller ve çocuklara yönelik tasarımlar sınırlandıDüzenleme ile birlikte özellikle paketlerde yer alan yanıltıcı görseller ve çocukları hedef alan tasarımlar da sınırlandırıldı.Meyve görselleri veya çocukların ilgisini çeken figürlerin, ürün içeriğini yansıtmadığı durumlarda kullanımı kısıtlanacak. Bu sayede aldatıcı pazarlama yöntemlerinin azaltılması hedefleniyor.Gıda mühendisi Ece Birinci, yapılan düzenlemenin ambalaj aldatmacalarının önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.Birinci, üreticilerin tüketiciyi etkilemek için paketleri daha cazip hale getirdiğini ancak içerikte bu unsurların bulunmayabildiğini vurguladı. Yeni düzenlemenin bu tür uygulamaları engelleyeceğine dikkat çekti.Birinci, düzenlemenin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bence bakanlığımızın attığı adımlar, sağlıklı gıdaya erişim adına çok güzel değişimlerden biri. Yani aslında etikette 'mış gibi yapma' sezonunu bitirmiş oldular bu düzenlemeyle. İnşallah bunun devamı da gelecek. O yüzden gerçekten bakanlığın bu adımları bizim için vatandaşlar için çok değerli."
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084462129_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2915107dcd5f60e2eba2bb9cff6689d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda etiketleme yönetmeliğinde yaptığı kapsamlı revizyonla “doğal”, “taze” gibi ifadelerin kullanımı standartlara bağlandı. Yeni düzenleme, yanıltıcı ambalajları ve çocukları hedefleyen aldatıcı görselleri sınırlandırarak gıdada şeffaflığı artırmayı hedefliyor.
