Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede kriz derinleşirken Türkiye güvenli liman olmuştur

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenli... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T11:30+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan tüm polislere teşekkür ederken, "Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor" dedi. Polislerimizin büyük payı bulunuyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle; "Milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz.Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi’nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu’nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi’yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Polis haftasını bir kez daha emniyet teşkilatı ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

