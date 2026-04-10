https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/chp-kararini-acikladi-gorele-eski-belediye-baskani-hasbi-dede-partisinden-ihrac-edildi-1104927393.html

CHP kararını açıkladı: Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede partisinden ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T16:55+0300

türki̇ye

hasbi dede

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ihraç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103448030_0:52:386:269_1920x0_80_0_0_5370748c7aa60eef34894659068b5310.jpg

'Çocuğa karşı cinsel taciz' iddiasıyla tutuklanan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve İçişleri Bakanı kararıyla görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.CHP'den ihraç edildiCumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı.CHP tarafından yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

