Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını iddia etmişti: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasında bulunan 17 yaşındaki kız çocuğu trafik kazasında hayatını kaybetti. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T16:44+0300
Giresun Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. T.T. isimli genç kız, görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasında mağdur olarak yer alıyordu. Ağır yaralanmıştıGörele ilçesinden Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınmıştı. Bu arada, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. Genç kıza çarpan sürücü ise tutuklanmıştı.
