Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 16 oldu. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T01:54+0300
2026-04-10T01:54+0300
2026-04-10T01:54+0300
türki̇ye
kocaeli
emniyet müdürlüğü
cumhuriyet başsavcılığı
terör saldırısı
beşiktaş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu yakınında Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.Böylece hastanede tedavileri devam eden terörist saldrıganlar Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2'sinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/hatayda-saganak-9u-cocuk-32-kisi-kurtarildi-egitime-1-gun-ara-verildi-1104908169.html
türki̇ye
kocaeli
beşiktaş
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
kocaeli, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, beşiktaş
kocaeli, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, beşiktaş
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu yakınında Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.
Böylece hastanede tedavileri devam eden terörist saldrıganlar Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.
Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2'sinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.