Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 16 oldu. 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T01:54+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu yakınında Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.Böylece hastanede tedavileri devam eden terörist saldrıganlar Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2'sinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

