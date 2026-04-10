İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakan Bayraktar: Enerjide yeni bir dönem başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'yle Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyu Curad-1'le enerjide Somali'de... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
17:15 10.04.2026 (güncellendi: 17:24 10.04.2026)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'yle Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyu Curad-1'le enerjide Somali'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Somali'nin Mogadişu Limanı'nda Çağrı Bey Sondaj Gemisi karşılama töreninde konuştu.
Bakan Bayraktar, "Enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor. Somali'de kıyıdan 372 Km açıkta 3 bin 500 m derinlikte, 4 bin metre sondaj yapılacak, sondaj çalışmalarını 6 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan, ''Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem başlıyor. Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali’de gerçekleştirecek'' açıklamasında bulundu.
Türkiye, Somali'de verdiği askeri ve teknik eğitimler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin bu ülkeye uyguladığı silah ambargosundan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
DÜNYA
Somali ordusu kritik kentte kontrolü sağladı
31 Mart, 13:55
