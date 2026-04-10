Bağırsaklardaki gizli tetikleyici: ALS ve demansın nedeni olabilir

Bağırsaklardaki gizli tetikleyici: ALS ve demansın nedeni olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ALS ve demansla bağlantılı yeni bir mekanizma keşfetti. Araştırmaya göre bağırsaktaki bazı bakteriler, beyin hücrelerine zarar veren bir...

2026-04-10T14:41+0300

2026-04-10T14:41+0300

2026-04-10T14:41+0300

ABD’deki Case Western Reserve Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bağırsak bakterileri ile beyin hastalıkları arasında doğrudan bağlantı bulunduğu aktarıldı.Çalışmada, bazı bakterilerin ürettiği belirli şeker türlerinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek beyin hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.Araştırmacı Aaron Burberry, bulgalarla ilgili "Zararlı bağırsak bakterilerinin ürettiği şekerlerin bağışıklık tepkisini tetiklediğini ve bunun beyne zarar verdiğini bulduk" yorumunu yaptı.Bağırsak-beyin bağlantısı ortaya çıktıAraştırmada, ALS ve FTD hastalarının önemli bir kısmında bu zararlı maddelerin yüksek seviyede bulunduğu belirtildi.Hastalığı olan bireylerin yaklaşık yüzde 70’inde bu şekerlerin yüksek olduğu, sağlıklı bireylerde ise bu oranın çok daha düşük kaldığı ifade edildi.Bu bulgunun, neden bazı insanların hastalığa yakalanırken bazılarının etkilenmediğini açıklayabileceği aktarıldı.Yeni tedavi umudu doğduAraştırmanın, hastalıkların tedavisi için yeni bir kapı aralayabileceği belirtildi.Bilim insanlarının, bu zararlı maddeleri hedef alarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek yöntemler geliştirmeyi planladığı ifade edildi.Araştırmacı Alex Rodriguez-Palacios ise, "Bu zararlı maddeleri azaltmayı başardık ve bunun beyin sağlığını iyileştirdiğini gördük" ifadelerini kullandı. Genetik risk ve çevresel etkiÇalışmada ayrıca, bazı genetik mutasyonlara sahip bireylerde hastalığın ortaya çıkmasında bağırsak bakterilerinin tetikleyici rol oynayabileceği belirtildi.Bu durumun, genetik risk taşıyan kişilerde hastalığın neden her zaman gelişmediğini açıklayabileceği düşünülüyor.Araştırmanın, bağırsak ile beyin arasındaki ilişkiye odaklanan yeni tedavi yaklaşımlarını hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Sputnik Türkiye

bağırsak, beyin, şeker, demans, als