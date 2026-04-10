https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/bagirsaklardaki-gizli-tetikleyici-als-ve-demansin-nedeni-olabilir-1104921992.html
Bağırsaklardaki gizli tetikleyici: ALS ve demansın nedeni olabilir
Bağırsaklardaki gizli tetikleyici: ALS ve demansın nedeni olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, ALS ve demansla bağlantılı yeni bir mekanizma keşfetti. Araştırmaya göre bağırsaktaki bazı bakteriler, beyin hücrelerine zarar veren bir...
2026-04-10T14:41+0300
2026-04-10T14:41+0300
2026-04-10T14:41+0300
sağlik
bağırsak
beyin
şeker
demans
als
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg
ABD’deki Case Western Reserve Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bağırsak bakterileri ile beyin hastalıkları arasında doğrudan bağlantı bulunduğu aktarıldı.Çalışmada, bazı bakterilerin ürettiği belirli şeker türlerinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek beyin hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.Araştırmacı Aaron Burberry, bulgalarla ilgili "Zararlı bağırsak bakterilerinin ürettiği şekerlerin bağışıklık tepkisini tetiklediğini ve bunun beyne zarar verdiğini bulduk" yorumunu yaptı.Bağırsak-beyin bağlantısı ortaya çıktıAraştırmada, ALS ve FTD hastalarının önemli bir kısmında bu zararlı maddelerin yüksek seviyede bulunduğu belirtildi.Hastalığı olan bireylerin yaklaşık yüzde 70’inde bu şekerlerin yüksek olduğu, sağlıklı bireylerde ise bu oranın çok daha düşük kaldığı ifade edildi.Bu bulgunun, neden bazı insanların hastalığa yakalanırken bazılarının etkilenmediğini açıklayabileceği aktarıldı.Yeni tedavi umudu doğduAraştırmanın, hastalıkların tedavisi için yeni bir kapı aralayabileceği belirtildi.Bilim insanlarının, bu zararlı maddeleri hedef alarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek yöntemler geliştirmeyi planladığı ifade edildi.Araştırmacı Alex Rodriguez-Palacios ise, "Bu zararlı maddeleri azaltmayı başardık ve bunun beyin sağlığını iyileştirdiğini gördük" ifadelerini kullandı. Genetik risk ve çevresel etkiÇalışmada ayrıca, bazı genetik mutasyonlara sahip bireylerde hastalığın ortaya çıkmasında bağırsak bakterilerinin tetikleyici rol oynayabileceği belirtildi.Bu durumun, genetik risk taşıyan kişilerde hastalığın neden her zaman gelişmediğini açıklayabileceği düşünülüyor.Araştırmanın, bağırsak ile beyin arasındaki ilişkiye odaklanan yeni tedavi yaklaşımlarını hızlandırabileceği ifade ediliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/14/1019141451_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_670e74ab9ffc21ec0e209577f05e7157.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bağırsak, beyin, şeker, demans, als
bağırsak, beyin, şeker, demans, als
Bağırsaklardaki gizli tetikleyici: ALS ve demansın nedeni olabilir
Bilim insanları, ALS ve demansla bağlantılı yeni bir mekanizma keşfetti. Araştırmaya göre bağırsaktaki bazı bakteriler, beyin hücrelerine zarar veren bir süreci tetikleyebiliyor.
ABD’deki Case Western Reserve Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bağırsak bakterileri ile beyin hastalıkları arasında doğrudan bağlantı bulunduğu aktarıldı.
Çalışmada, bazı bakterilerin ürettiği belirli şeker türlerinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek beyin hücrelerine zarar verdiği tespit edildi.
Araştırmacı Aaron Burberry, bulgalarla ilgili "Zararlı bağırsak bakterilerinin ürettiği şekerlerin bağışıklık tepkisini tetiklediğini ve bunun beyne zarar verdiğini bulduk" yorumunu yaptı.
Bağırsak-beyin bağlantısı ortaya çıktı
Araştırmada, ALS ve FTD hastalarının önemli bir kısmında bu zararlı maddelerin yüksek seviyede bulunduğu belirtildi.
Hastalığı olan bireylerin yaklaşık yüzde 70’inde bu şekerlerin yüksek olduğu, sağlıklı bireylerde ise bu oranın çok daha düşük kaldığı ifade edildi.
Bu bulgunun, neden bazı insanların hastalığa yakalanırken bazılarının etkilenmediğini açıklayabileceği aktarıldı.
Araştırmanın, hastalıkların tedavisi için yeni bir kapı aralayabileceği belirtildi.
Bilim insanlarının, bu zararlı maddeleri hedef alarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek yöntemler geliştirmeyi planladığı ifade edildi.
Araştırmacı Alex Rodriguez-Palacios ise, "Bu zararlı maddeleri azaltmayı başardık ve bunun beyin sağlığını iyileştirdiğini gördük" ifadelerini kullandı.
Genetik risk ve çevresel etki
Çalışmada ayrıca, bazı genetik mutasyonlara sahip bireylerde hastalığın ortaya çıkmasında bağırsak bakterilerinin tetikleyici rol oynayabileceği belirtildi.
Bu durumun, genetik risk taşıyan kişilerde hastalığın neden her zaman gelişmediğini açıklayabileceği düşünülüyor.
Araştırmanın, bağırsak ile beyin arasındaki ilişkiye odaklanan yeni tedavi yaklaşımlarını hızlandırabileceği ifade ediliyor.