https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/atmlerde-yeni-donem-basliyor-bayram-oncesi-limitler-degisiyor-1104913569.html

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Bayram öncesi limitler değişiyor

Sputnik Türkiye

Bankalar, bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM’lerde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde günlük para çekme limitlerinin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

atm

para çekme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg

Ramazan Bayramı döneminde ATM’lerde yaşanan yoğunluk, bankacılık sektörünü Kurban Bayramı öncesinde yeni önlemler almaya yönlendirdi.Vatandaşların bayram alışverişi ve kurbanlık ödemeleri nedeniyle artacak nakit ihtiyacı, bankaların limit düzenlemesini gündeme almasına neden oldu.Günlük çekim limitleri artabilirSözcü'nün haberine göre, ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.Bu adımın, özellikle bayram öncesi yoğunlaşan nakit talebini karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.Yılın ilk çeyreğinde bazı bankalar günlük çekim limitlerini 20 bin TL ve üzerine çıkarmış olsa da, birçok bankada bu limitler halen 10 bin ile 15 bin TL arasında uygulanıyor.Yeni düzenlemeyle bu sınırların artırılması gündemde.Nakit talebi bayramlarda artıyorKartlı ödemeler ve dijital bankacılık kullanımındaki artışa rağmen, bayram dönemlerinde nakit para ihtiyacı önemini koruyor.Özellikle 200 TL’lik banknotların kullanımının artmasıyla birlikte ATM’lerde işlem hacmi yükselirken, vatandaşların limit engeline takılmadan işlem yapabilmesi hedefleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

atm, para çekme