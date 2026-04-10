ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Bayram öncesi limitler değişiyor
Bankalar, bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM’lerde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde günlük para çekme limitlerinin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/akaryakitta-indirim-geldi-ama-zam-kapida-fiyatlar-yine-yukselecek-1104912530.html
10:53 10.04.2026
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Bankalar, bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM’lerde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde günlük para çekme limitlerinin artırılması beklenirken, amaç hem yoğunluğu azaltmak hem de vatandaşların nakit işlemlerini kolaylaştırmak.
Ramazan Bayramı döneminde ATM’lerde yaşanan yoğunluk, bankacılık sektörünü Kurban Bayramı öncesinde yeni önlemler almaya yönlendirdi.
Vatandaşların bayram alışverişi ve kurbanlık ödemeleri nedeniyle artacak nakit ihtiyacı, bankaların limit düzenlemesini gündeme almasına neden oldu.

Günlük çekim limitleri artabilir

Sözcü'nün haberine göre, ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Bu adımın, özellikle bayram öncesi yoğunlaşan nakit talebini karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.
Yılın ilk çeyreğinde bazı bankalar günlük çekim limitlerini 20 bin TL ve üzerine çıkarmış olsa da, birçok bankada bu limitler halen 10 bin ile 15 bin TL arasında uygulanıyor.
Yeni düzenlemeyle bu sınırların artırılması gündemde.

Nakit talebi bayramlarda artıyor

Kartlı ödemeler ve dijital bankacılık kullanımındaki artışa rağmen, bayram dönemlerinde nakit para ihtiyacı önemini koruyor.
Özellikle 200 TL’lik banknotların kullanımının artmasıyla birlikte ATM’lerde işlem hacmi yükselirken, vatandaşların limit engeline takılmadan işlem yapabilmesi hedefleniyor.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Akaryakıtta indirim geldi ama zam kapıda: Fiyatlar yine yükselecek
