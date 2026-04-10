ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Bayram öncesi limitler değişiyor
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Bayram öncesi limitler değişiyor
Sputnik Türkiye
Bankalar, bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM’lerde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde günlük para çekme limitlerinin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T10:53+0300
2026-04-10T10:53+0300
2026-04-10T10:53+0300
Ramazan Bayramı döneminde ATM’lerde yaşanan yoğunluk, bankacılık sektörünü Kurban Bayramı öncesinde yeni önlemler almaya yönlendirdi.Vatandaşların bayram alışverişi ve kurbanlık ödemeleri nedeniyle artacak nakit ihtiyacı, bankaların limit düzenlemesini gündeme almasına neden oldu.Günlük çekim limitleri artabilirSözcü'nün haberine göre, ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.Bu adımın, özellikle bayram öncesi yoğunlaşan nakit talebini karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.Yılın ilk çeyreğinde bazı bankalar günlük çekim limitlerini 20 bin TL ve üzerine çıkarmış olsa da, birçok bankada bu limitler halen 10 bin ile 15 bin TL arasında uygulanıyor.Yeni düzenlemeyle bu sınırların artırılması gündemde.Nakit talebi bayramlarda artıyorKartlı ödemeler ve dijital bankacılık kullanımındaki artışa rağmen, bayram dönemlerinde nakit para ihtiyacı önemini koruyor.Özellikle 200 TL’lik banknotların kullanımının artmasıyla birlikte ATM’lerde işlem hacmi yükselirken, vatandaşların limit engeline takılmadan işlem yapabilmesi hedefleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atm, para çekme
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Bayram öncesi limitler değişiyor
Bankalar, bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacı nedeniyle ATM’lerde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde günlük para çekme limitlerinin artırılması beklenirken, amaç hem yoğunluğu azaltmak hem de vatandaşların nakit işlemlerini kolaylaştırmak.
Ramazan Bayramı döneminde ATM’lerde yaşanan yoğunluk, bankacılık sektörünü Kurban Bayramı öncesinde yeni önlemler almaya yönlendirdi.
Vatandaşların bayram alışverişi ve kurbanlık ödemeleri nedeniyle artacak nakit ihtiyacı, bankaların limit düzenlemesini gündeme almasına neden oldu.
Günlük çekim limitleri artabilir
Sözcü'nün haberine göre, ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Bu adımın, özellikle bayram öncesi yoğunlaşan nakit talebini karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.
Yılın ilk çeyreğinde bazı bankalar günlük çekim limitlerini 20 bin TL ve üzerine çıkarmış olsa da, birçok bankada bu limitler halen 10 bin ile 15 bin TL arasında uygulanıyor.
Yeni düzenlemeyle bu sınırların artırılması gündemde.
Nakit talebi bayramlarda artıyor
Kartlı ödemeler ve dijital bankacılık kullanımındaki artışa rağmen, bayram dönemlerinde nakit para ihtiyacı önemini koruyor.
Özellikle 200 TL’lik banknotların kullanımının artmasıyla birlikte ATM’lerde işlem hacmi yükselirken, vatandaşların limit engeline takılmadan işlem yapabilmesi hedefleniyor.