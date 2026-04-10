https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/avrupa-birligi-hedefleri-kapsaminda-sigara-yasaklarina-yeni-duzenlemeleri-iceren-teklifin-detaylari-1104911188.html

Avrupa Birliği hedefleri kapsamında sigara yasaklarına yeni düzenlemeleri içeren teklifin detayları otaya çıktı

Avrupa Birliği hedefleri kapsamında sigara yasaklarına yeni düzenlemeleri içeren teklifin detayları otaya çıktı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği hedefleri kapsamında yeni sigara yasaklarını içeren teklifin detayları belli oldu. Meclis’e sunulacak yeni teklifle, yeme-içme hizmeti veren... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T08:04+0300

2026-04-10T08:04+0300

2026-04-10T08:04+0300

türki̇ye

avrupa birliği

sigara

elektronik sigara

sigara yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_457ab4883c9a55eb2c45a17e6138cbd9.jpg

Hükümet, sigara, nargile başta olmak üzere tütün ürünleriyle ilgili yasakları Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu olması için yeni bir teklif üzerinde çalışıyor. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberinde bu teklifin detayları yer aldı. AK Parti grubunun Sağlık Bakanlığıyla koordineli hazırladığı yasa teklifi taslağına göre, açık ya da kapalı alan ayrımı yapılmaksızın sigara içilmesine sadece belirlenmiş alanlarda izin verilecek. İbadethane, okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğrenim kurumları, yükseköğretim kurumları, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.Teklife göre ‘tütün ürünü’ yeniden tanımlanıyor. Yalnızca tütün içeren geleneksel ürünler değil, ‘organik ya da sentetik nikotin içeren ürünler ve tütün veya nikotin içermese dahi tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik iletim sistemleri dahil her türlü nargile, sigara, elektronik sigara (sıvı ve kimyasal içerenler de dahil), ısıtılmış tütün gibi ürünlerin tamamı’ türün ürünü kabul edilecek. Nakit parayla tütün ürünü satılmayacakNakit parayla tütün ürünü satılamaması yeni teklifte yer alan yasaklar arasında yer aldı böylece tütün ürünlerinin tamamı elektronik sistemle kayda alınacak. Tütün ürünü içilen alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek. Çocuklara tütün ürünü satanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.Sigara içilen bölümler kaldırılıyorHastane ve üniversite binası yerleşke içinde binalara en az 20 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulacak. Yasak kapsamındaki mevcut lokanta, birahane ve işletmelerin yanı sıra, yeme-içme hizmeti verilen işletmelerde sigara içilen bölüm olmayacak. Bu işletmelerde toplam kullanım alanının yüzde 10’unu geçmeyecek oranda, en az iki en fazla 20 metrekare büyüklüğünde, içerisi dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme bölümü kurulabilecek. Bu alanlara yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.Sigara kabini geliyorPlajlarda, aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak biçimde sigara kabini kurulabilecek. Çocuk oyun alanları, oyun parkları ve çocuk bahçeleri gibi temelde çocukların faydalandığı alanlar ile yürüyüş yolları ve açık havada gerçekleştirilen spor ve etkinliklerin seyir alanlarında sigara içilmeyecek.Denetimler mülki amirlere geçiyorSigara yasaklarına ilişkin denetimler artık belediyelerce değil, vali, kaymakam gibi mülki amirlerce yaptırılacak. Yerel mülki amirler tütün denetim ekipleri kuracak.Tütün ürünleriyle mücadelede yasakları ihlal edenlere ilişkin cezalar ağırlaştırılıyor. Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde işletmelere kadameli kapatma cezaları verilecek. Yasak alanlarda sigara içenlere 5 bin lira para cezası kesilecek.Hedef 2040 yılı1 Ocak 2040’tan sonra tütün ürünlerini ithal eden, üreten, satışa arz eden, nakleden ve satış yapanlara 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar adli para cezası verilecek. Bu tarihten sonra tütün ürünlerini satın alan, bulunduran veya yolcu beraberinde getirenlere ise 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Bu cezalar o tarihe kadar güncelleme oranıyla artacak.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, sigara, elektronik sigara, sigara yasağı