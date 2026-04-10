https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/adalet-bakani-akin-gurlek-sumud-filosu-saldirisina-iliskin-iddianamenin-kabuluyle-onemli-bir-1104934207.html
Adalet Bakanı Gürlek: Sumud filosu saldırısına ilişkin iddianamenin kabulüyle önemli bir yargılama süreci başladı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve sürecin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T21:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akın gürlek, türkiye, küresel sumud filosu, sumud filosu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
21:50 10.04.2026 (güncellendi: 21:52 10.04.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve sürecin yargı aşamasına geçtiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Gürlek, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır'' dedi.
Açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki yetkililere de değinen Bakan Gürlek, sivillere yönelik saldırıların hukuk önünde karşılıksız kalmayacağını ifade etti.