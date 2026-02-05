https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kuresel-sumud-filosu-yola-cikiyor-sefer-tarihi-belli-oldu-1103297172.html

Küresel Sumud Filosu yola çıkıyor: Sefer tarihi belli oldu

Gazze’deki ablukanın kaldırılması amacıyla planlanan en büyük sivil seferberliklerden biri olan Küresel Sumud Filosu’nun yeni seferinin, 29 Mart’ta İspanya’nın... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmayı hedefleyen bugüne kadarki en büyük misyonunu duyurdu.100’den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının yer alacağı filonun, 29 Mart’ta savaşın yıktığı Gazze Şeridi’ne doğru Barselona, İtalya ve diğer Akdeniz limanlarından hareket etmesi planlanıyor.Deniz misyonuna paralel olarak, ablukayı kırmayı hedefleyen geniş çaplı bir kara konvoyunun da yola çıkacağı ve gıda malzemeleri taşıyacağı kaydedildi.

