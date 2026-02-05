Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Küresel Sumud Filosu yola çıkıyor: Sefer tarihi belli oldu
Küresel Sumud Filosu yola çıkıyor: Sefer tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Gazze’deki ablukanın kaldırılması amacıyla planlanan en büyük sivil seferberliklerden biri olan Küresel Sumud Filosu’nun yeni seferinin, 29 Mart’ta İspanya’nın... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmayı hedefleyen bugüne kadarki en büyük misyonunu duyurdu.100’den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının yer alacağı filonun, 29 Mart’ta savaşın yıktığı Gazze Şeridi’ne doğru Barselona, İtalya ve diğer Akdeniz limanlarından hareket etmesi planlanıyor.Deniz misyonuna paralel olarak, ablukayı kırmayı hedefleyen geniş çaplı bir kara konvoyunun da yola çıkacağı ve gıda malzemeleri taşıyacağı kaydedildi.
SON HABERLER
Küresel Sumud Filosu yola çıkıyor: Sefer tarihi belli oldu

Gazze’deki ablukanın kaldırılması amacıyla planlanan en büyük sivil seferberliklerden biri olan Küresel Sumud Filosu’nun yeni seferinin, 29 Mart’ta İspanya’nın Barselona kentinden başlayacağı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmayı hedefleyen bugüne kadarki en büyük misyonunu duyurdu.
100’den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının yer alacağı filonun, 29 Mart’ta savaşın yıktığı Gazze Şeridi’ne doğru Barselona, İtalya ve diğer Akdeniz limanlarından hareket etmesi planlanıyor.
Deniz misyonuna paralel olarak, ablukayı kırmayı hedefleyen geniş çaplı bir kara konvoyunun da yola çıkacağı ve gıda malzemeleri taşıyacağı kaydedildi.
Marinette - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
GÖRÜŞ
İsrail tarafından yasa dışı şekilde gözaltına alınan Sumud Filosu aktivisti Yaman, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı
9 Ekim 2025, 15:40
