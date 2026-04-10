Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/abdnin-natoyu-terk-etmesi-yakin-gelecekte-gercekci-bir-senaryo-mu-yoksa-avrupanin-sinirlerini-1104935531.html
ABD’nin NATO’yu terk etmesi yakın gelecekte gerçekçi bir senaryo mu, yoksa Avrupa’nın sinirlerini yoklayan bir hamle mi?
Sputnik Türkiye
Fransız siyaset analisti Come Carpentier de Gourdon, yaptığı analizde Trump'ın NATO'dan çıkma tehditlerinin baskı aracı olduğunu ve pek çok amaca hizmet... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T23:40+0300
dünya
abd
donald trump
abd
körfez
i̇srail
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526434_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_21babc024f381cadd5468def1311f172.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/madrid-sizi-karalamiyoruz-sizi-tanimliyoruz-siz-soykirimci-ve-suclu-bir-rejimsiniz-1104934644.html
abd
körfez
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526434_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_0e6d6e3e66a0f09e2e51e9c1c90b50d7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNATO
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Fransız siyaset analisti Come Carpentier de Gourdon, yaptığı analizde Trump'ın NATO'dan çıkma tehditlerinin baskı aracı olduğunu ve pek çok amaca hizmet edebileceğini ifade etti.
Fransız siyaset analisti Come Carpentier de Gourdon, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkmaya yönelik söylemlerini 'çoğunlukla NATO ülkelerini, şu anda özellikle Körfez bölgesi olmak üzere, ABD’nin istediği alanlarda destek vermeye zorlamaya yönelik bir baskı aracı' olarak nitelendirdi.
Analiste göre bir diğer amaç, üye ülkelerin daha fala ödeme yapmasını sağlayarak, ABD’nin, maliyetini Avrupalı ortakların üstlendiği bir tür “NATO’nun paralı askeri gücüne” dönüşmesi.
Aynı zamanda analist, bu durumun topraklarında Amerikan üsleri bulunan Arap ülkeleri için de geçerli olduğunu ve bu ülkelerin, ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın maliyetini üstlendiğini belirtti.
İspanya-İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
DÜNYA
Madrid: Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz, siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz
22:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
