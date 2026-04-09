https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/rutte-nato-uyesi-bazi-ulkeler-abdnin-iran-operasyonuna-destek-vermeyi-reddetti-1104905171.html
Rutte: NATO üyesi bazı ülkeler ABD’nin İran operasyonuna destek vermeyi reddetti
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak içindeki bazı ülkelerin ABD’nin İran’a yönelik operasyonuna destek vermeyi reddettiğini, ancak çoğunluğun ikna edildiğini... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T20:20+0300
dünya
mark rutte
nato
abd
i̇ran
askeri üs
washington
avrupa
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103048836_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_a90710a44c9ce77d40c506bd12ba80bf.png
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin İran’a yönelik operasyonuna ilişkin olarak ittifak üyelerinin tamamının destek vermediğini açıkladı. Rutte, buna rağmen çoğu ülkenin sürece destek konusunda ikna edildiğini ifade etti.Washington’da düzenlenen bir forumda konuşan Rutte, ABD’nin beklentilerinin haklı olduğunu belirterek, Avrupa ülkeleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında, gerekli durumlarda bu ülkelerdeki üslerin ve altyapının kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerinin çoğunun destek konusunda ikna edildiğini vurgulayarak, “Hepsi değil ama büyük çoğunluğuyla, sonunda bu desteği sağlama konusunda uzlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.
abd
i̇ran
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103048836_32:0:691:494_1920x0_80_0_0_a368f648091226a73f2a78be334cef84.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
