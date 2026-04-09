Rutte: NATO üyesi bazı ülkeler ABD’nin İran operasyonuna destek vermeyi reddetti

NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak içindeki bazı ülkelerin ABD'nin İran'a yönelik operasyonuna destek vermeyi reddettiğini, ancak çoğunluğun ikna edildiğini... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T20:20+0300

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin İran’a yönelik operasyonuna ilişkin olarak ittifak üyelerinin tamamının destek vermediğini açıkladı. Rutte, buna rağmen çoğu ülkenin sürece destek konusunda ikna edildiğini ifade etti.Washington’da düzenlenen bir forumda konuşan Rutte, ABD’nin beklentilerinin haklı olduğunu belirterek, Avrupa ülkeleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında, gerekli durumlarda bu ülkelerdeki üslerin ve altyapının kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerinin çoğunun destek konusunda ikna edildiğini vurgulayarak, “Hepsi değil ama büyük çoğunluğuyla, sonunda bu desteği sağlama konusunda uzlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/amerikan-basini-trumpin-ekibi-nato-ulkeleri-icin-uygun-ceza-arastiriyor-1104900191.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

