Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Dünya, İran'a Hürmüz Boğazı'nı geçmek için para ödemeyi kabul etmeyecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'a Hürmüz Boğazı geçişleri için ödeme yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun denizcilik özgürlüğü için... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T04:11+0300
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uluslararası toplumun Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi için İran'a ödeme yapılmasını kabul etmeyeceğini söyledi.
ABD medyasına verdiği demeçte Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası toplumun İran'ın boğazdan geçen her gemi için geçiş ücreti tahsil etmesini kabul etmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Bana göre bu tamamen kabul edilemez bir durum"
Miçotakis, ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme yapılması konusunda varılan anlaşmanın, denizcilik özgürlüğü için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini vurguladı.
Mitsotakis, Lübnan'daki ateşkesin İran, ABD ve İsrail arasındaki ateşkesin bir parçası olması gerektiğini de sözlerine ekledi.