Avrupa'nın enerji krizi büyüyor: 'Yakıt hırsızlığı vakalarında ciddi artış'

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’daki gerilimle yükselen enerji maliyetleri sonrası Almanya’da yakıt fiyatları rekor kırarken, hırsızlık olaylarında da dikkat çekici artış yaşandığı... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T02:32+0300

Alman medyasına göre, Ortadoğu’daki gerilimin etkisiyle yükselen fiyatlar sonrası ülke genelinde yakıt hırsızlığı vakalarında ciddi artış gözlemlendi.ADAC verilerine göre, dizel fiyatı litre başına ortalama 2.44 euro ile rekor seviyeye ulaştı. Süper E10 benzin de 2.19 euroya çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.DPA’nın aktardığına göre, özellikle doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yakıt hırsızlığında belirgin bir sıçrama yaşandı. Eyalet Ceza Polisi, Mart ayında 95 olay kaydedildiğini, bu sayının Şubat’ta 30 olduğunu açıkladı. Maddi zararın ise 65 bin eurodan 189 bin euroya yükseldiği belirtildi.Bild gazetesi, Baden-Württemberg’de Paskalya tatili sırasında iki şantiyeden toplam yaklaşık 6 bin litre dizel çalındığını yazdı. Bu miktarın 4 bin litresinin Pforzheim’da, 2 bin litresinin ise Calw’da gerçekleştiği ifade edildi.Pforzheim polisinin verilerine göre ise Mart ayından bu yana 29 şantiye ve 20 akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltma vakası kayda geçti.Haberde ayrıca, hükümetin aldığı önlemlere rağmen yakıt fiyatlarındaki yükselişin sürdüğü ve fiyat güncellemesini günde bir kezle sınırlayan düzenlemenin sürücüler üzerindeki mali baskıyı azaltmadığı vurgulandı.

