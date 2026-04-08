İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı yarın açmaya hazırlandıklarını duyurdu: Yoğunluğa karşı yüzlerce polis konuşlandırılacak
İsrail polisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın perşembe sabahı açılması için hazırlık yaptıklarını duyurdu.
2026-04-08T23:31+0300
İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı yarın açmaya hazırlandıklarını duyurdu: Yoğunluğa karşı yüzlerce polis konuşlandırılacak
23:29 08.04.2026 (güncellendi: 23:31 08.04.2026)
İsrail polisi, ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın perşembe sabahı açılması için hazırlık yaptıklarını duyurdu.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlık yapıyor. ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.
İsrail polisinin açıklamasında Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekildi ve oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağı belirtildi.
İsrail yönetimi İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.
Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde kılıyordu.
Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail tarafından kapatılmıştı.