Kremlin'den Fransa halkına mesaj: Hiçbir ülke için tehdit değiliz

Sputnik Türkiye

Fransa'da Rusya'yla doğrudan çatışma yaşanabileceği yönündeki endişeler yeniden ayyuka çıkarken Kremlin'den Fransızları rahatlatacak açıklama geldi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T12:59+0300

Fransa halkının Rusya'yla çatışma konusundaki endişelerinin yersiz olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurguladı.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya, Rusça konuşan nüfusu yok etmeyi ve ülkenin güvenliğini baltalamayı planlamayan hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor🔴Fransızların, Rusya'nın bir tehdit olduğuna dair endişeleri tamamen yersiz🔴Rusya, maalesef temas kurmaya yanaşmayan Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler arıyor🔴Devlet Başkanı Putin, Paskalya ateşkesi konusunda henüz bir karar almadı🔴Son aylarda uluslararası sularda fiilen korsanlık vakaları yaşandı, bu durum karşısında Rusya kendi çıkarlarını koruyacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lavrov-rusya-acik-ve-misafirperver-bir-ulke-1104888842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

