Kremlin'den Fransa halkına mesaj: Hiçbir ülke için tehdit değiliz
Fransa'da Rusya'yla doğrudan çatışma yaşanabileceği yönündeki endişeler yeniden ayyuka çıkarken Kremlin'den Fransızları rahatlatacak açıklama geldi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
12:59 09.04.2026
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
Fransa'da Rusya'yla doğrudan çatışma yaşanabileceği yönündeki endişeler yeniden ayyuka çıkarken Kremlin'den Fransızları rahatlatacak açıklama geldi.
Fransa halkının Rusya'yla çatışma konusundaki endişelerinin yersiz olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurguladı.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Rusya, Rusça konuşan nüfusu yok etmeyi ve ülkenin güvenliğini baltalamayı planlamayan hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

🔴Fransızların, Rusya'nın bir tehdit olduğuna dair endişeleri tamamen yersiz

🔴Rusya, maalesef temas kurmaya yanaşmayan Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler arıyor

🔴Devlet Başkanı Putin, Paskalya ateşkesi konusunda henüz bir karar almadı

🔴Son aylarda uluslararası sularda fiilen korsanlık vakaları yaşandı, bu durum karşısında Rusya kendi çıkarlarını koruyacak
