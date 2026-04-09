Tucker Carlson: Ateşkese karşı çıkan ABD’nin düşmanıdır

ABD’li gazeteci Carlson, İran’la yapılan ateşkes anlaşmasına karşı çıkanların ABD’nin düşmanı olduğunu belirtti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T10:19+0300

Ayrıca İsrail'in ABD hükümeti üzerinde neden bu kadar çok etkisi olduğunu merak eden Tucker Carlson, ABD'nin İran karşısında zafer kazandı fikrine de katılmadı.ABD’li ünlü gazeteci Tucker Carlson, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Ateşkesi reddeden herkes ABD'nin müttefiki değil, Amerikan çıkarlarının karşıtı, hatta belki de düşmanıdır” diye konuştu.İsrail’in ABD üzerindeki etkisiİsrail’in ateşkes anlaşmasını bozarak Lübnan’ı bombalamasına tepki veren Carlson, “ABD neden kukla devleti kontrol altına alamıyor? İsrail'i. Neden bu konu hiçbir zaman değerlendirilmiyor? İşte asıl soru bu” ifadesini kullandı.ABD’nin İran savaşına İsrail'in ısrarı üzerine girdiğini kaydeden gazeteci, “Savaş kötü gitti. Şimdi yine İsrail'in davranışları yüzünden savaştan çıkamıyoruz. Neden?” diyerek her Amerikalının, "bu küçük ülkenin ABD hükümeti üzerinde neden bu kadar çok etkisi olduğunu" bilme hakkı olduğunu kaydetti.ABD kazanmadıAteşkesi değerlendiren Carlson, “Dün gece bu, ABD için bir zafer gibi görünse de, teknik olarak bakıldığında muhtemelen bir yenilgiydi” yorumunda bulundu.İran’da rejimin değişmediğine dikkat çeken gazeteci, bunun “zafer değil, yenilgi” olduğunu belirterek, “Bölgedeki Amerikan askeri üsleri imha edildi veya en azından ciddi şekilde hasar gördü. Bazı Amerikan birlikleri geri çekildi. Bu iyi değil. Bu bir güç gösterisi değil. Bu bir zayıflık gösterisi... Bu bir yenilgi” dedi.İran'daki çatışmanın Amerikalılara yüz milyarlarca dolar vergilere mal olduğuna dikkat çeken Carlson, bunu da “büyük bir yenilgi” olarak nitelendirerek, “Emtia fiyatları yükseldi. Bu durum devam etseydi çok daha güçlü şekilde yükselirdi. Bu da bir yenilgi” ifadesini kullandı.Operasyon sırasında ölen askerleri hatırlatan Carlson, “Amerikalılar öldü. Amerika daha fakirleşti. Amerika daha zayıfladı” diye ekledi.

