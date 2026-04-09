Trump’tan NATO çıkışı: Hayal kırıklığı NATO’muz da dahil, baskı yapmadıkça hiçbiri bir şey anlamadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’ndan yeni bir NATO çıkışı daha geldi. Trump ‘Hiçbiri, kendi, hayal kırıklığı NATO’muz da dahil, baskı yapılmadıkça hiçbir şey anlamadı’ dedi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T16:02+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yeni paylaşımda NATO’ya yüklendi.Trump, ‘Bu insanların hiçbiri, kendi, hayal kırıklığı NATO’muz da olmak üzere, üzerlerine baskı yapılmadıkça hiçbir şey anlamadı’ ifadelerini kullandı.ABD Başkanı dün de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ana başlıkları ABD-NATO ilişkileri ve ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması olmuştu. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmazken, NATO Genel Sekreteri Rutte, "Trump ile oldukça açık ve samimi bir görüşme yaptık" dedi.Rutte, Trump'ın NATO müttefiklerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. "Trump'a çoğu Avrupa ülkesinin destek verdiğini söyledim" diye konuştu.Rutte görüşmesi sonrası: Yanımızda değildiABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Trump, "NATO’ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi, tekrar ihtiyacımız olursa da yanımızda olmayacak" dedi.Trump paylaşımında, NATO'nun Grönland konusunda ABD'ye destek vermemesini de eleştirdi.
