https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-lubnana-saldirilar-ateskesin-acik-ihlalidir-1104897883.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lübnan'a saldırılar ateşkesin açık ihlalidir
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını artırmasının ateşkesin açık ihlali olduğunu belirterek 'Bu, müzakereleri anlamsız... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:38+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
abd
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099637971_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bcd0eb824e2c6ddda7f2ce49b92a366f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/irandan-abdnin-uranyum-zenginlestirme-engeline-yanit-savasla-elde-edemedigini-muzakereyle-1104889962.html
i̇ran
abd
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099637971_112:0:1024:684_1920x0_80_0_0_0888a757e8c35015a0fc9d3993d335c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, abd, lübnan
15:38 09.04.2026 (güncellendi: 16:02 09.04.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını artırmasının ateşkesin açık ihlali olduğunu belirterek 'Bu, müzakereleri anlamsız hale getirmektedir. Parmağımız tetikte' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, müzakerelerin anlamsız hale geldiğini belirtti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Pezeşkiyan, "İsrail'in Lübnan’a yönelik yeniden tırmanan saldırganlığı, ilk ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmektedir. Bu tür eylemler, aldatma ve anlaşmaya uymama sinyali vererek müzakereleri anlamsız hale getirmektedir. Parmaklarımız tetikte. İran, Lübnanlı kardeşlerini asla yüzüstü bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.
'İran ateşkesi Lübnan'ı kapsamıyor'
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar, İran'ın karşılık vermesiyle genişlemişti. Trump'ın 15 günlük geçici ateşkesi duyurmasının ardından İranlı yetkililer savaşta 40 günde en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran'a başlatılan savaşın hemen ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığını iddia ederek, ülkenin birçok bölgesine saldırılar düzenledi. İran ateşkesi ardından bu saldırılar devam etti. Özellikle 8 Nisan'da Lübnan'a düzenlenen şiddetli saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam etmesi üzerine İran'dan birçok yetkiliden tepki geldi. İsrailli ve ABD'li yetkililer, İran'la yapılan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtiyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün yaptığı açıklamada, "İranlılar ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını sanıyordu, ancak kapsamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
İran Dışişleri: İlerleyen saatler çok kritik
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada ‘bölgede herhangi bir barışın Lübnan’ı da dahil edilmesi gerektiğini ve ilerleyen saatlerin çok kritik’ olduğunu söyledi.
Yetkili, ayrıca ABD’nin İsrail’in Lübnan’a saldırılarını durdurması gerektiğini ekledi.
İran Meclis Başkanı: Ateşkes ihlalleri açık maliyetlere güçlü karşılıklara yol açar
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkese arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dair açıklamasını hatırlatarak, "İnkar ve geri adım atmaya hiç yer yok. Lübnan ve tüm 'Direniş Ekseni', İran’ın müttefikleri olarak ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kalibaf, "Ateşkes ihlalleri açık maliyetlere, güçlü karşılıklara yol açar. Ateşi hemen söndürün" çağrısı yaptı.