İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lübnan'a saldırılar ateşkesin açık ihlalidir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lübnan'a saldırılar ateşkesin açık ihlalidir

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını artırmasının ateşkesin açık ihlali olduğunu belirterek 'Bu, müzakereleri anlamsız... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T15:38+0300

2026-04-09T15:38+0300

2026-04-09T16:02+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, müzakerelerin anlamsız hale geldiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Pezeşkiyan, "İsrail'in Lübnan’a yönelik yeniden tırmanan saldırganlığı, ilk ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmektedir. Bu tür eylemler, aldatma ve anlaşmaya uymama sinyali vererek müzakereleri anlamsız hale getirmektedir. Parmaklarımız tetikte. İran, Lübnanlı kardeşlerini asla yüzüstü bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.'İran ateşkesi Lübnan'ı kapsamıyor'28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar, İran'ın karşılık vermesiyle genişlemişti. Trump'ın 15 günlük geçici ateşkesi duyurmasının ardından İranlı yetkililer savaşta 40 günde en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.İran'a başlatılan savaşın hemen ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığını iddia ederek, ülkenin birçok bölgesine saldırılar düzenledi. İran ateşkesi ardından bu saldırılar devam etti. Özellikle 8 Nisan'da Lübnan'a düzenlenen şiddetli saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam etmesi üzerine İran'dan birçok yetkiliden tepki geldi. İsrailli ve ABD'li yetkililer, İran'la yapılan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtiyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün yaptığı açıklamada, "İranlılar ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını sanıyordu, ancak kapsamıyor" ifadelerini kullanmıştı.İran Dışişleri: İlerleyen saatler çok kritikİran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada ‘bölgede herhangi bir barışın Lübnan’ı da dahil edilmesi gerektiğini ve ilerleyen saatlerin çok kritik’ olduğunu söyledi.Yetkili, ayrıca ABD’nin İsrail’in Lübnan’a saldırılarını durdurması gerektiğini ekledi.İran Meclis Başkanı: Ateşkes ihlalleri açık maliyetlere güçlü karşılıklara yol açarİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkese arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dair açıklamasını hatırlatarak, "İnkar ve geri adım atmaya hiç yer yok. Lübnan ve tüm 'Direniş Ekseni', İran’ın müttefikleri olarak ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.Kalibaf, "Ateşkes ihlalleri açık maliyetlere, güçlü karşılıklara yol açar. Ateşi hemen söndürün" çağrısı yaptı.

i̇ran

abd

lübnan

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, abd, lübnan