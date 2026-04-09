Trump’ın 'medeniyet yok olacak' sözlerine ünlü aktörden sert tepki: 'Bu bir savaş suçu'

Ünlü aktör George Clooney, Donald Trump'ın İran için sarfettiği 'bu gece bir medeniyet yok olacak' sözlerine tepki gösterdi. Clooney, bu sözlerin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

2026-04-09T10:41+0300

Ünlü oyuncu George Clooney ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki söz düellosu yeniden alevlendi. Clooney, Trump’ın İran’a yönelik “bir medeniyet bu gece yok olabilir” ifadelerine sert tepki göstererek bu söylemin “savaş suçu” kapsamına girebileceğini söyledi.İtalya’nın Cuneo kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Clooney, yaklaşık 3 bin öğrenciye hitap ettiği konuşmasında, “Bazıları Donald Trump'ın iyi olduğunu söylüyor. Ama eğer biri bir medeniyeti yok etmek istediğini söylüyorsa, bu bir savaş suçudur. Muhafazakar görüşü destekleyebilirsiniz, ancak bir ahlak sınırı olmalı ve bu sınırı aşmamalıyız” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray'dan cevap gecikmediClooney’nin bu açıklamalarına Beyaz Saray’dan hızlı yanıt geldi. İletişim Direktörü Steven Cheung, oyuncuyu hedef alarak “Savaş suçu işleyen tek kişi, berbat filmleri ve korkunç oyunculuk yeteneği nedeniyle George Clooney’dir” ifadelerini kullandı.Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Clooney daha sonra yaptığı açıklamada, savaş suçlarının uluslararası hukukta nasıl tanımlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Uzun yıllardır siyasi konularda aktif açıklamalar yapan Clooney'nin Trump ile arasındaki gerilim yeni değil. Ünlü oyuncu daha önce ABD siyasetindeki gelişmelere yönelik eleştirilerde bulunurken Trump, Clooney için 'ikinci sınıf aktör' ifadelerini kullanmıştı.

