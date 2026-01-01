https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/trumptan-clooneye-hicbir-zaman-yildiz-olmadi-fransaya-berbat-goc-yontemleri-var-elestirileri-1102418160.html

Trump'tan Clooney'e 'Hiçbir zaman yıldız olmadı', Fransa'ya 'berbat göç yöntemleri var' eleştirileri

Trump'tan Clooney'e 'Hiçbir zaman yıldız olmadı', Fransa'ya 'berbat göç yöntemleri var' eleştirileri

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız vatandaşlığı alan oyuncu George Clooney üzerinden Fransa’yı hedef aldı. Clooney için 'Hiçbir zaman yıldız olmadı' ile... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T18:33+0300

2026-01-01T18:33+0300

2026-01-01T18:33+0300

dünya

george clooney

donald trump

joe biden

fransa

abd

oscar

vatandaşlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102491/62/1024916216_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_8cbc86c6edff59f22af88fd8a2f631b2.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney'i s Fransız vatandaşlığı almasının ardından sert sözlerle eleştirdi. Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi öngörücülerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, resmen Fransa vatandaşı oldu. Ne yazık ki Fransa şu anda, tıpkı ‘Uykucu Joe Biden’ döneminde bizde olduğu gibi, göçü son derece berbat yönetmeleri nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşuyor" ifadelerini kullanan Trump şöyle devam etti: 'Clooney sıradan bir adamdı' Clooney'in Kamala Harris pişmanlığıGeorge Clooney, uzun süredir Demokrat Parti’ye yakın duruşuyla biliniyor. ABD seçim sürecinde Joe Biden’a destek vermiş, ancak daha sonra yaşıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Oyuncu, Temmuz 2024’te The New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Biden’ı ‘artık tanıyamadığını’ söylemiş ve Demokratları Biden’in ikinci dönemi için seçime girmesi karşısında ses çıkarmaya çağırmıştı.Biden’ın çekilmesiyle ilgili ünlü yazısını savunan oyuncu George Clooney, yerine geçen aday Kamala Harris olmasaydı Demokratların bir ‘şansı’ olabileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/trump-doktorlarin-onerdiginden-daha-yuksek-dozda-aspirin-aliyorum-1102417897.html

fransa

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

george clooney, donald trump, joe biden, fransa, abd, oscar, vatandaşlık