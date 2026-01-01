https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/trumptan-clooneye-hicbir-zaman-yildiz-olmadi-fransaya-berbat-goc-yontemleri-var-elestirileri-1102418160.html
Trump'tan Clooney'e 'Hiçbir zaman yıldız olmadı', Fransa'ya 'berbat göç yöntemleri var' eleştirileri
Trump'tan Clooney'e 'Hiçbir zaman yıldız olmadı', Fransa'ya 'berbat göç yöntemleri var' eleştirileri
ABD Başkanı Donald Trump, Fransız vatandaşlığı alan oyuncu George Clooney üzerinden Fransa’yı hedef aldı. Clooney için 'Hiçbir zaman yıldız olmadı' ile... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney'i s Fransız vatandaşlığı almasının ardından sert sözlerle eleştirdi. Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi öngörücülerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, resmen Fransa vatandaşı oldu. Ne yazık ki Fransa şu anda, tıpkı 'Uykucu Joe Biden' döneminde bizde olduğu gibi, göçü son derece berbat yönetmeleri nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşuyor" ifadelerini kullanan Trump şöyle devam etti: 'Clooney sıradan bir adamdı'
ABD Başkanı Donald Trump, Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney'i s Fransız vatandaşlığı almasının ardından sert sözlerle eleştirdi.
Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi öngörücülerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, resmen Fransa vatandaşı oldu. Ne yazık ki Fransa şu anda, tıpkı ‘Uykucu Joe Biden’ döneminde bizde olduğu gibi, göçü son derece berbat yönetmeleri nedeniyle büyük bir suç sorunuyla boğuşuyor" ifadelerini kullanan Trump şöyle devam etti:
Clooney’nin, artık kötü şöhretli hale gelen tartışmanın ardından bir bağış gecesinde Joe’yu yüzüstü bıraktığını hatırlıyor musunuz? Ardından gidip başka bir ‘parlak’ adaya, (Kamala Harris) destek verdi.
'Clooney sıradan bir adamdı'
Clooney, siyasetten, çok az sayıdaki ve tamamen vasat filmlerinden kazandığından daha fazla reklam elde etti. O hiçbir zaman bir film yıldızı olmadı. Siyasette sağduyuya sürekli şikayet eden sıradan bir adamdı sadece.
Clooney'in Kamala Harris pişmanlığı
George Clooney, uzun süredir Demokrat Parti’ye yakın duruşuyla biliniyor. ABD seçim sürecinde Joe Biden’a destek vermiş, ancak daha sonra yaşıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.
Oyuncu, Temmuz 2024’te The New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Biden’ı ‘artık tanıyamadığını’ söylemiş ve Demokratları Biden’in ikinci dönemi için seçime girmesi karşısında ses çıkarmaya çağırmıştı.
Biden’ın çekilmesiyle ilgili ünlü yazısını savunan oyuncu George Clooney, yerine geçen aday Kamala Harris olmasaydı Demokratların bir ‘şansı’ olabileceğini söyledi.