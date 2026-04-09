Trump: ABD ordusu gerçek anlaşmaya tam olarak uyulana kadar İran’ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edecek

“Ek mühimmat, silahlar ve ölümcül şekilde zayıflatılmış bir düşmanın tamamen yok edilmesine yönelik gerekli ve uygun olan her şeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, gerçek anlaşmaya tam olarak uyulana kadar İran’ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edecek.

Herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse —ki bu pek olası değil— ‘ateş başlar’; hem de daha büyük, daha iyi ve daha güçlü, daha önce kimsenin görmediği şekilde.

Uzun zaman önce anlaşmaya varılmıştı ve aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen — nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak.

Bu arada büyük ordumuz hazırlanıyor ve dinleniyor; hatta bir sonraki fetihini dört gözle bekliyor. Amerika geri döndü!”