Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Rutte yaptığı açıklamada Trump'ın NATO müttefiklerine...

2026-04-09T02:55+0300

2026-04-09T02:55+0300

2026-04-09T02:55+0300

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Trump - Rutte görüşmesi ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde bir araya geldi.Görüşmede ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı kaydedildi.NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından ABD liderinin İran'a yönelik ABD-İsrail askeri operasyonuna verdikleri tepki nedeniyle NATO müttefiklerine karşı hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.Rutte, Trump'ın müttefiklerin tutumuna verdiği tepki hakkında konuşurken, "Onun bu konudaki hayal kırıklığını tamamen anlıyorum" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e yöneltilen "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek" yanıtını vermişti.

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, karoline leavitt, abd, i̇ran, nato