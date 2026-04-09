Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Rutte yaptığı açıklamada Trump'ın NATO müttefiklerine... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T02:55+0300
ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Trump - Rutte görüşmesi ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde bir araya geldi.Görüşmede ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı kaydedildi.NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından ABD liderinin İran'a yönelik ABD-İsrail askeri operasyonuna verdikleri tepki nedeniyle NATO müttefiklerine karşı hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.Rutte, Trump'ın müttefiklerin tutumuna verdiği tepki hakkında konuşurken, "Onun bu konudaki hayal kırıklığını tamamen anlıyorum" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e yöneltilen "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek" yanıtını vermişti.
