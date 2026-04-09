Trafikte kavga eden sürücülere 900 bin lira ceza
Kayseri’de trafikte kavga eden sürücülere ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, iki sürücü ve yolculara... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri’de trafikte kavga eden sürücülere ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, iki sürücü ve yolculara toplam 900 bin lira ceza kesti. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçlar trafikten men edildi.
Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga eden sürücülere ağır ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda yer alan “Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı” paylaşımı üzerine inceleme başlattı.
Kısa sürede araçları tespit eden ekipler, olayla bağlantılı sürücü ve yolculara ulaştı.
900 bin liralık ceza uygulandı
Yapılan inceleme sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücü ve araçlardaki yolculara Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 900 bin lira ceza kesildi.
Sürücülerin ehliyetlerine 60’ar gün süreyle el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Bu kapsamda hem idari hem de adli yaptırımlar eş zamanlı uygulandı.
Diğer trafik i̇hlallerine de ceza yağdı
Denetimler kapsamında yalnızca kavga eden sürücüler değil, farklı ihlallerde bulunan sürücüler de cezalandırıldı:
Çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 251 bin lira ceza
Trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye 92 bin lira ceza
“Abartı egzoz” kullanan sürücüye 17 bin lira ceza
ve 30 gün trafikten men
Ters yönde seyreden sürücüye 20 bin lira ceza