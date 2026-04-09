Resmi Gazete’de yayımlandı: APP plakalar ücretsiz değiştirilecek
2026-04-09T09:26+0300
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre standartlara aykırı basılan araç plakaları ücretsiz değiştirilecek. Trafik kolluğunun tespitiyle plaka yenileme süreci başlatılacak, vatandaşlardan ücret alınmayacak. Yeni uygulama 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yetkili kuruluş tarafından basılan standartlara aykırı araç plakaları ücretsiz yenilenecek. Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Standart dışı plakalar ücretsiz değiştirilecek
Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde, plakanın yeniden basımı için plaka basım talep belgesi aranmayacak.
Söz konusu plakalar, yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden yenilenecek.
Plaka basımına fotoğraf kaydı şartı
Yönetmelik kapsamında plaka basım ve dağıtım süreçlerine yeni bir düzenleme daha eklendi. Buna göre, basılan plakaların kayıt altına alınması amacıyla basım sonrası fotoğraf kayıtları zorunlu hale getirildi. Bu uygulama ile denetimlerin daha şeffaf ve izlenebilir olması hedefleniyor.
Geçiş süreci 2027’ye kadar sürecek
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile plaka standartlarına ilişkin geçiş süreci de belirlendi. Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkilendirilen odalara dağıtılacak.
Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.
Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.