Trabzonspor'dan MHP liderine ziyaret: Hediyeler dikkat çekti
Trabzonspor'dan MHP liderine ziyaret: Hediyeler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye hediye edilen işlemeli kılıç ve... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T18:41+0300
2026-04-09T18:41+0300
türkiye
devlet bahçeli
refik kurukız
mhp
ertuğrul doğan
ziyaret
resmi ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı makamında ağırladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre gerçekleşen görüşmede Başkan Doğan, MHP lideri Bahçeli’ye Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz forma ve işlemeli bir kılıç hediye etti. Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bordo-mavili takıma başarı temennisinde bulundu. Ziyarette Doğan’a, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Refik Kurukız da eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, devlet bahçeli, refik kurukız, mhp, ertuğrul doğan, ziyaret, resmi ziyaret
türkiye, devlet bahçeli, refik kurukız, mhp, ertuğrul doğan, ziyaret, resmi ziyaret
Trabzonspor'dan MHP liderine ziyaret: Hediyeler dikkat çekti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye hediye edilen işlemeli kılıç ve Trabzonspor'un retro beyaz forması dikkat çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı makamında ağırladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre gerçekleşen görüşmede Başkan Doğan, MHP lideri Bahçeli’ye Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz forma ve işlemeli bir kılıç hediye etti.
Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bordo-mavili takıma başarı temennisinde bulundu. Ziyarette Doğan’a, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Refik Kurukız da eşlik etti.