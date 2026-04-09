Shengen'de yeni dönem yarın başlıyor: Parmak izi ve yüz taraması yapılacak

AB ülkelerine yapılan seyahatlerde yeni dönem yarın başlayacak. Buna göre Schengen ülkelerine girişte tüm AB dışı ülkelerin yolcuları parmak izi verecek ve yüz... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Giriş/ Çıkış Sistemi (EES) yarın tüm Schengen ülkelerinde uygulamaya girecek. Buna göre, AB dışı yolculardan pasaport türü fark etmeksizin tüm yolcular parmak izi ve yüz taraması yapılacak. Yetkililer ise bu uygulamanın bekleme süresini uzatabileceğine dikkat çekerek yolcuları uyardı. Kural ihlalleri anında tespit edilecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni uygulamaya göre 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek.Yolculardan alınacak parmak izi ve yüz tarama verileri gibi biyometrik veriler 3 yıl sistemde tutulacak. Pasaportta damga olmayacakGiriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak. ES, 2026 yılının son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.Havalimanlarında yoğunluk uyarısıYetkililer ve sektör temsilcileri ise yeni sistemin ilk günlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İlk kayıt işlemlerinin uzun sürebileceği ve yolcuların buna göre planlama yapmaları gerektiği belirtiliyor.

