İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Shengen'de yeni dönem yarın başlıyor: Parmak izi ve yüz taraması yapılacak
AB ülkelerine yapılan seyahatlerde yeni dönem yarın başlayacak. Buna göre Schengen ülkelerine girişte tüm AB dışı ülkelerin yolcuları parmak izi verecek ve yüz... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
avrupa birliği
avrupa seyahat bilgileri ve yetkilendirme sistemi (etias)
schengen
schengen bölgesi
schengen bilgi sistemi (sis)
schengen ülkeleri
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/03/1052370515_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_08d1dd59495a3a4ca74c1d93db94589e.jpg
1920
1920
true
Shengen'de yeni dönem yarın başlıyor: Parmak izi ve yüz taraması yapılacak

16:43 09.04.2026
© REUTERS / Brian Snyder
ABD - havaalanı - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© REUTERS / Brian Snyder
AB ülkelerine yapılan seyahatlerde yeni dönem yarın başlayacak. Buna göre Schengen ülkelerine girişte tüm AB dışı ülkelerin yolcuları parmak izi verecek ve yüz taraması gibi biyometrik verileri alınacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Giriş/ Çıkış Sistemi (EES) yarın tüm Schengen ülkelerinde uygulamaya girecek. Buna göre, AB dışı yolculardan pasaport türü fark etmeksizin tüm yolcular parmak izi ve yüz taraması yapılacak. Yetkililer ise bu uygulamanın bekleme süresini uzatabileceğine dikkat çekerek yolcuları uyardı.

Kural ihlalleri anında tespit edilecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni uygulamaya göre 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek.
Yolculardan alınacak parmak izi ve yüz tarama verileri gibi biyometrik veriler 3 yıl sistemde tutulacak.

Pasaportta damga olmayacak

Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak. ES, 2026 yılının son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

Havalimanlarında yoğunluk uyarısı

Yetkililer ve sektör temsilcileri ise yeni sistemin ilk günlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İlk kayıt işlemlerinin uzun sürebileceği ve yolcuların buna göre planlama yapmaları gerektiği belirtiliyor.
