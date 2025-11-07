AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi politikasını değiştirdi. Yeni karara göre, yalnızca muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri çoklu vize alabilecek. Diğer Rus başvurularında ise güvenlik incelemesi sertleşiyor.
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına çoklu girişli Schengen vizesi verilmesine yeni sınırlamalar getirdi.
Komisyon sözcüsü Markus Lammert, “Zorlayıcı sebeplerin bulunduğu istisnai durumlarda, dürüstlüğü ve güvenilirliği şüphe götürmeyen kişilere çoklu vize verilmeye devam edebilir. Bunlar arasında muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor,” dedi.
Yeni kural yarın yürürlüğe giriyor
Yeni uygulama Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Rus vatandaşları tek girişli vizeleri almaya devam edebilecek, ancak tüm Schengen başvuruları artık daha sıkı güvenlik taramalarına tabi tutulacak.
Komisyon, ayrıca AB vatandaşlarının, kamyon şoförlerinin ve denizcilerin yakınlarının da çok girişli vize almaya devam edebileceğini açıkladı.
AB-Rusya vize gerilimi 2022’de başlamıştı
Avrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile olan basitleştirilmiş vize anlaşmasını tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin yükselmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmuştu.
Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2019’da 4 milyon Rus vatandaşı AB ülkelerini ziyaret ederken, bu sayı 2024’te 550 binin altına düşecek.
