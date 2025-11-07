Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ab-cok-girisli-vizelerin-kimlere-verilecegini-acikladi-1100826771.html
AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı
AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi politikasını değiştirdi. Yeni karara göre, yalnızca muhalifler, bağımsız gazeteciler... 07.11.2025
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına çoklu girişli Schengen vizesi verilmesine yeni sınırlamalar getirdi.Komisyon sözcüsü Markus Lammert, “Zorlayıcı sebeplerin bulunduğu istisnai durumlarda, dürüstlüğü ve güvenilirliği şüphe götürmeyen kişilere çoklu vize verilmeye devam edebilir. Bunlar arasında muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor,” dedi.Yeni kural yarın yürürlüğe giriyorYeni uygulama Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Rus vatandaşları tek girişli vizeleri almaya devam edebilecek, ancak tüm Schengen başvuruları artık daha sıkı güvenlik taramalarına tabi tutulacak.Komisyon, ayrıca AB vatandaşlarının, kamyon şoförlerinin ve denizcilerin yakınlarının da çok girişli vize almaya devam edebileceğini açıkladı.AB-Rusya vize gerilimi 2022’de başlamıştıAvrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile olan basitleştirilmiş vize anlaşmasını tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin yükselmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmuştu.Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2019’da 4 milyon Rus vatandaşı AB ülkelerini ziyaret ederken, bu sayı 2024’te 550 binin altına düşecek.
AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı

17:30 07.11.2025
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi politikasını değiştirdi. Yeni karara göre, yalnızca muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri çoklu vize alabilecek. Diğer Rus başvurularında ise güvenlik incelemesi sertleşiyor.
Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına çoklu girişli Schengen vizesi verilmesine yeni sınırlamalar getirdi.
Komisyon sözcüsü Markus Lammert, “Zorlayıcı sebeplerin bulunduğu istisnai durumlarda, dürüstlüğü ve güvenilirliği şüphe götürmeyen kişilere çoklu vize verilmeye devam edebilir. Bunlar arasında muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor,” dedi.

Yeni kural yarın yürürlüğe giriyor

Yeni uygulama Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Rus vatandaşları tek girişli vizeleri almaya devam edebilecek, ancak tüm Schengen başvuruları artık daha sıkı güvenlik taramalarına tabi tutulacak.
Komisyon, ayrıca AB vatandaşlarının, kamyon şoförlerinin ve denizcilerin yakınlarının da çok girişli vize almaya devam edebileceğini açıkladı.

AB-Rusya vize gerilimi 2022’de başlamıştı

Avrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile olan basitleştirilmiş vize anlaşmasını tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin yükselmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmuştu.
Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2019’da 4 milyon Rus vatandaşı AB ülkelerini ziyaret ederken, bu sayı 2024’te 550 binin altına düşecek.
