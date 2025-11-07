https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ab-cok-girisli-vizelerin-kimlere-verilecegini-acikladi-1100826771.html

AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı

AB, çok girişli vizelerin kimlere verileceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi politikasını değiştirdi. Yeni karara göre, yalnızca muhalifler, bağımsız gazeteciler... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T17:30+0300

2025-11-07T17:30+0300

2025-11-07T17:30+0300

dünya

schengen

avrupa komisyonu

avrupa birliği

avrupa

haberler

ab

vize

vize

vize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096578883_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_a06b66595936beec4b5388d70c80d486.png

Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına çoklu girişli Schengen vizesi verilmesine yeni sınırlamalar getirdi.Komisyon sözcüsü Markus Lammert, “Zorlayıcı sebeplerin bulunduğu istisnai durumlarda, dürüstlüğü ve güvenilirliği şüphe götürmeyen kişilere çoklu vize verilmeye devam edebilir. Bunlar arasında muhalifler, bağımsız gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor,” dedi.Yeni kural yarın yürürlüğe giriyorYeni uygulama Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Rus vatandaşları tek girişli vizeleri almaya devam edebilecek, ancak tüm Schengen başvuruları artık daha sıkı güvenlik taramalarına tabi tutulacak.Komisyon, ayrıca AB vatandaşlarının, kamyon şoförlerinin ve denizcilerin yakınlarının da çok girişli vize almaya devam edebileceğini açıkladı.AB-Rusya vize gerilimi 2022’de başlamıştıAvrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile olan basitleştirilmiş vize anlaşmasını tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin yükselmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmuştu.Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2019’da 4 milyon Rus vatandaşı AB ülkelerini ziyaret ederken, bu sayı 2024’te 550 binin altına düşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-stratejik-geri-adim-nadir-toprak-elementleri-kisitlamalari-durduruldu-1100826455.html

vize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

schengen, avrupa komisyonu, avrupa birliği, avrupa, haberler, ab, vize, vize, vize, vize iptali, vize başvuru, vize krizi, vize serbestisi