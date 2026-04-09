Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin, BİRKAFFED temsilcileriyle bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türk sivil toplumuyla temasların kendisi için özel önem taşıdığını belirterek, Rusya ile Kafkas halkları... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu (BİRKAFFED) temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla diyalogun önemine değinen Verşinin, bu temasların kendisi için özel bir değer taşıdığını ifade etti.Rusya’nın çok uluslu bir devlet olduğunu ve tarih boyunca zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Verşinin, Kafkas halklarıyla ilişkilerin gelişim sürecine atıfta bulunarak, “İlişkilerimizi tanımlayan en önemli kelime ‘saygı’dır” dedi.Görüşmede taraflar, Dağıstan’daki son gelişmeleri ve afet bölgelerine insani yardım ulaştırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları ele aldı.
18:38 09.04.2026
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türk sivil toplumuyla temasların kendisi için özel önem taşıdığını belirterek, Rusya ile Kafkas halkları arasındaki ilişkileri “saygı” kavramının tanımladığını vurguladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
