https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lavrov-rusya-acik-ve-misafirperver-bir-ulke-1104888842.html
Lavrov: Rusya açık ve misafirperver bir ülke
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, barış ideallerini paylaşan tüm ülkelerle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T12:31+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
yekaterinburg
gençlik
misafirperver
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e803f9cbc102822a53c10fd75fcd92e2.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg’da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nin açılışında, açık ve misafirperver Rusya’nın barış, iyilik ve adalet ideallerini paylaşan tüm ülkeler ve halklar ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.Lavrov, “Bu etkinlik, Rusya'nın açıklığını ve misafirperverliğini bir kez daha göstermeyi ve barış, iyilik ve adalet ideallerini paylaşan tüm devletler ve tüm halklarla diyalog ve işbirliğine hazır olduğumuzu ortaya koymayı amaçlamakta” şeklinde konuştu.Festivalin aynı zamanda Rusya'da, gençlerin fırsatlarını genişletmek, mesleki potansiyellerini geliştirmeleri için koşullar yaratmak ve yurt dışındaki akranlarıyla bağlantı kurup etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla alınan önlemleri de yansıttığını dile getiren Bakan, “Bu nedenle, yakın ve uzak birçok ülkeden temsilcileri Yekaterinburg festivalinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye ekledi.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_158:0:1157:749_1920x0_80_0_0_ba294911760586c1627e9a74e75d2ec3.png
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
