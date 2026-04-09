Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/rusyadan-moldovanin-bdtden-ayrilma-kararina-tepki-kabul-edilemez-bir-tutum-1104875571.html
Rusya’dan Moldova’nın BDT’den ayrılma kararına tepki: Kabul edilemez bir tutum
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) ayrılma kararının toplumla açık diyalog olmadan... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T00:05+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’nın Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) ayrılma kararını “kabul edilemez bir tutum” olarak nitelendirdi. Zaharova, söz konusu kararın Moldova yönetimi tarafından toplumla açık bir diyalog kurulmadan alındığını ifade etti.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, “Moldova için büyük önem taşıyan BDT’den ayrılma kararı, toplumla açık diyalog kurulmadan yerel yetkililer tarafından alındı. Bu karar, parlamentodaki iktidar çoğunluğunun oylarıyla dayatıldı” ifadelerini kullandı.Moldova yönetiminin bu adımının yalnızca Avrupa entegrasyonu yönündeki politikanın “geri döndürülemezliğini” göstermekle kalmadığını belirten Zaharova, aynı zamanda halkın iradesine rağmen Rusya ve Avrasya bölgesindeki süreçlerden kesin biçimde uzaklaşma girişimi olduğunu vurguladı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, çarşamba günü BDT ülkeleriyle imzalanan kurucu anlaşmaların feshedilmesine ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Moldova Parlamentosu, 2 Nisan’da, BDT’nin kuruluş anlaşması ve tüzüğünden çekilmeye yönelik tasarıları kabul etmişti.
00:05 09.04.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) ayrılma kararının toplumla açık diyalog olmadan alındığını belirterek, bunun Rusya'dan uzaklaşma girişimi olduğunu belirtti.
