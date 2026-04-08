Zaharova'dan ABD'ye: Tutarsızlığınızın adı 'Amerikan demokrasisi'

Artık yeni aşamayı yorumlamaya başlayalım. Bunun gerçekten yeni bir müzakere aşaması, uzun vadeli ve olumlu sonuçlar getirmesi gereken siyasi-diplomatik bir çözüm aşaması olacağını ummak istiyoruz. Biz, her zaman söylediğimiz gibi, diplomatik çözümün alternatifi olmadığı ilkesinden şaşmaz ve tutarlı bir şekilde hareket ediyoruz ve gelecekte de buna odaklanmaya devam edeceğiz. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, bu yaklaşık bir buçuk aylık süreçte çizgimiz tutarlı oldu ve olayların gelişimi de bu çizginin doğruluğunu teyit etti. Bugünkü olayların bölgede güvenilir ve uzun vadeli bir barışın kurulmasına yol açacağını umuyoruz.