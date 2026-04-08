Zaharova'dan ABD'ye: Tutarsızlığınızın adı 'Amerikan demokrasisi'
Zaharova'dan ABD'ye: Tutarsızlığınızın adı 'Amerikan demokrasisi'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Ortadoğu’daki çelişkili eylemlerini 'Batı yorumuyla tuhaf bir demokrasi' olarak nitelendirdi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Ortadoğu'daki savaşla ilgili tutarsız adımlarını "Batı yorumuyla tuhaf bir demokrasi" olarak nitelendirdi. Zaharova, Rusya'nın tek çıkış yolu olarak gördüğü diplomatik çözüm çizgisini sürdüreceğini ve bölgede uzun vadeli barış getirecek yeni bir müzakere süreci umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Ortadoğu’daki savaşla ilgili tutarsız adımlarını “Batı yorumuyla tuhaf bir demokrasi” olarak nitelendirdi. Zaharova, Rusya’nın tek çıkış yolu olarak gördüğü diplomatik çözüm çizgisini sürdüreceğini ve bölgede uzun vadeli barış getirecek yeni bir müzakere süreci umduğunu belirtti.
Zaharova, Sputnik’in, Washington yönetiminin Ortadoğu’daki savaşa ilişkin tutarsız eylemlerine dair sorusunu yanıtladı.
Zaharova, Batı’nın demokrasi söylemini eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:
İşte Batı yorumuyla o tuhaf demokrasi bu. Onların başka bir şey olarak adlandıramadığı durum bu. Bu ne toplumun örgütlenmesi, ne halkın iradesinin tecellisi, ne de halkın yetkilerini temsilcilerine devretmesi meselesi. Hayır, hayır, hayır. Tam da sizin bahsettiğiniz bu yaklaşımı ABD'de kendi demokrasileri olarak adlandırıyorlar.
Zaharova, ABD'nin ‘Amerikan demokrasisini savunma’ söylemine atıfta bulunarak, şöyle devam etti:
Onlar ‘American democracy’ diyor. İşte bu, onların Amerikan demokrasisi; bu kadar değer verdikleri kendi demokrasileri. Hani, ‘Amerikan demokrasisini savunmak lazım’ diyorlardı ya, özellikle ‘Amerikan’ olanını. İşte bahsettikleri tam olarak bu.
Zaharova, geçmiş gelişmelere ilişkin “sıcak izler üzerinden” yeniden yorum yapmayacaklarını belirterek, bundan sonraki aşamaya odaklanılması gerektiğini vurguladı:
Artık yeni aşamayı yorumlamaya başlayalım. Bunun gerçekten yeni bir müzakere aşaması, uzun vadeli ve olumlu sonuçlar getirmesi gereken siyasi-diplomatik bir çözüm aşaması olacağını ummak istiyoruz. Biz, her zaman söylediğimiz gibi, diplomatik çözümün alternatifi olmadığı ilkesinden şaşmaz ve tutarlı bir şekilde hareket ediyoruz ve gelecekte de buna odaklanmaya devam edeceğiz. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, bu yaklaşık bir buçuk aylık süreçte çizgimiz tutarlı oldu ve olayların gelişimi de bu çizginin doğruluğunu teyit etti. Bugünkü olayların bölgede güvenilir ve uzun vadeli bir barışın kurulmasına yol açacağını umuyoruz.
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
GÖRÜŞ
Bölge için fırsat: ABD ve İran müzakere için masaya oturuyor
17:42
