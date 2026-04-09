https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/rusyada-ihalara-karsi-yeni-mermi-gelistirildi-1104894144.html
Rusya’da İHA’lara karşı yeni mermi geliştirildi
Rusya’da İHA’lara karşı yeni mermi geliştirildi
Sputnik Türkiye
Rus silah devi Kalaşnikov, insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele için geliştirilen çok mermili kurşunların başarıyla test edildiğini duyurdu.
2026-04-09T14:26+0300
2026-04-09T14:26+0300
2026-04-09T14:24+0300
savunma
rusya
kalaşnikov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893908_0:49:985:603_1920x0_80_0_0_5a3aeb9f9ed97153f01ba1b82c676494.png
Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, anti-İHA mücadelesi için geliştirilen çok mermili tüfek kurşunlarının özel askeri harekat bölgesinde test edildiğini açıkladı.Firmadan yapılan açıklamada, “Müşteri, yeni 5.45 mm çok mermili kurşunların taktiksel ve teknik özelliklerini ve hassasiyetini takdir etti” ifadesi kullanıldı.AK-12 tüfeği için tasarlanmış olan bu mühimmat, özellikle FPV-dronları olmak üzere İHA'ları imha etme olasılığını artıran çok parçalı mermiler içeriyor. Mermiler, hava araçlarının motorlarına, bataryalarına, elektronik devre kartlarına ve diğer elemanlarına zarar veriyor.Mermi tasarımının, silahın istikrarlı atış yapmasını ve güvenilir çalışmasını sağladığı kaydedildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893908_57:0:928:653_1920x0_80_0_0_d7ab08a7a6bd815e8301c15aed224865.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kalaşnikov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silah
rusya, kalaşnikov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silah
Rusya’da İHA’lara karşı yeni mermi geliştirildi
Rus silah devi Kalaşnikov, insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele için geliştirilen çok mermili kurşunların başarıyla test edildiğini duyurdu.
Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, anti-İHA mücadelesi için geliştirilen çok mermili tüfek kurşunlarının özel askeri harekat bölgesinde test edildiğini açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamada, “Müşteri, yeni 5.45 mm çok mermili kurşunların taktiksel ve teknik özelliklerini ve hassasiyetini takdir etti” ifadesi kullanıldı.
AK-12 tüfeği için tasarlanmış olan bu mühimmat, özellikle FPV-dronları olmak üzere İHA'ları imha etme olasılığını artıran çok parçalı mermiler içeriyor. Mermiler, hava araçlarının motorlarına, bataryalarına, elektronik devre kartlarına ve diğer elemanlarına zarar veriyor.
Mermi tasarımının, silahın istikrarlı atış yapmasını ve güvenilir çalışmasını sağladığı kaydedildi.