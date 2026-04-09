Rusya’da İHA’lara karşı yeni mermi geliştirildi

Rus silah devi Kalaşnikov, insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele için geliştirilen çok mermili kurşunların başarıyla test edildiğini duyurdu. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, anti-İHA mücadelesi için geliştirilen çok mermili tüfek kurşunlarının özel askeri harekat bölgesinde test edildiğini açıkladı.Firmadan yapılan açıklamada, “Müşteri, yeni 5.45 mm çok mermili kurşunların taktiksel ve teknik özelliklerini ve hassasiyetini takdir etti” ifadesi kullanıldı.AK-12 tüfeği için tasarlanmış olan bu mühimmat, özellikle FPV-dronları olmak üzere İHA'ları imha etme olasılığını artıran çok parçalı mermiler içeriyor. Mermiler, hava araçlarının motorlarına, bataryalarına, elektronik devre kartlarına ve diğer elemanlarına zarar veriyor.Mermi tasarımının, silahın istikrarlı atış yapmasını ve güvenilir çalışmasını sağladığı kaydedildi.

