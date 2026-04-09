Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
Rusya’da İHA’lara karşı yeni mermi geliştirildi
Sputnik Türkiye
Rus silah devi Kalaşnikov, insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele için geliştirilen çok mermili kurşunların başarıyla test edildiğini duyurdu.
2026-04-09T14:26+0300
2026-04-09T14:24+0300
savunma
rusya
kalaşnikov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
silah
Rusya'nın dünyaca ünlü silah sistemleri firması Kalaşnikov, anti-İHA mücadelesi için geliştirilen çok mermili tüfek kurşunlarının özel askeri harekat bölgesinde test edildiğini açıkladı.Firmadan yapılan açıklamada, “Müşteri, yeni 5.45 mm çok mermili kurşunların taktiksel ve teknik özelliklerini ve hassasiyetini takdir etti” ifadesi kullanıldı.AK-12 tüfeği için tasarlanmış olan bu mühimmat, özellikle FPV-dronları olmak üzere İHA'ları imha etme olasılığını artıran çok parçalı mermiler içeriyor. Mermiler, hava araçlarının motorlarına, bataryalarına, elektronik devre kartlarına ve diğer elemanlarına zarar veriyor.Mermi tasarımının, silahın istikrarlı atış yapmasını ve güvenilir çalışmasını sağladığı kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:26 09.04.2026
© Fotoğraf : KalaşnikovKalaşnikov'un geliştirdiği anti-İHA tüfek kurşunları
Abone ol
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
DÜNYA
Kremlin'den Fransa halkına mesaj: Hiçbir ülke için tehdit değiliz
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала